El VAR llegará a la Champions League en 2019

El Comité ejecutivo de la UEFA ha acordado este jueves que introducirá el vídeoarbitraje en la Liga de Campeones 2019-20, a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021



