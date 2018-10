Seis meses después de su fallecimiento Stephen Hawking sigue siendo acaparando titulares. En el libro Respuestas breves a las grandes cuestiones, publicado este martes, el físico responde a las preguntas que más le repitieron a lo largo de su vida con los argumentos que siempre utilizó.

La existencia de Dios, la posibilidad de viajar en el tiempo, la vida después de la muerte, cómo predecir el futuro o si sobreviviremos en la Tierra son algunas de las cuestiones que resuelve Hawking. Recopilamos estas grandes preguntas a las que el físico da respuesta y los argumentos que utiliza.

1. ¿Dios existe?

El físico hace gala de ateismo y responde con un no rotundo. "No hay ningún dios. Nadie dirige el Universo", asegura.

2. ¿Cómo empezó todo?

Nada del Génesis, ni de teorías de generación alternativas. "Con un caluroso Big Bang", así resume el físico el origen del Universo.

3. ¿Hay vida después de la muerte?

Igual que no hay Dios, tampoco hay cielo ni un más allá en el que vivir tras fallecer. "Creo que creer en la vida después de la muerte es una ilusión", enfatiza Hawking.

4. ¿Hay más vida inteligente en el Universo?

"Hay más formas de vida inteligente ahí fuera. Tenemos que ser cautelosos antes de contestar a esta pregunta hasta que hayamos desarrollado más esta cuestión", señala el físico. No, no estamos solos.

5. ¿Podemos predecir el futuro?

En esta cuestión Hawking no da una respuesta concreta, o más bien, no la hay. "Sí y no. En teoría las leyes nos permiten predecirlo, pero en la práctica es muy difícil", indica.

6. ¿Qué hay dentro de un agujero negro?

Hawking lo deja claro: mejor no saberlo y no hacer nada por conocerlo de primera mano. "Caerse dentro de un agujero negro quiere decir malas noticias. Si fuese uno de masa estelar, acabarías hecho espagueti antes de llegar al horizonte", recalca.

7. ¿Es posible viajar en el tiempo?

Hawking hizo una fiesta para viajeros en el tiempo, que no tuvo mucho éxito, al menos de asistencia, por eso señala que "ir atrás en el tiempo no puede desarrollarse ahora mismo dado nuestro entendimiento actual".

8. ¿Sobreviviremos en la Tierra?

Sí, pero en otra muy diferente. "El orden mundial actual tiene futuro, pero será uno muy distinto", indica el físico.

9. ¿Podremos colonizar el espacio?

Sí y no hará falta esperar demasiado. "Espero que en los próximos cien años seamos capaces de viajar a cualquier lugar dentro del Sistema Solar", detalla.

10. ¿Nos superará la inteligencia artificial?

"Una inteligencia artificial superpotente será extremadamente buena cumpliendo objetivos, pero si esos no son los mismos que los nuestros, tenemos un problema", señala Hawking. Habrá que tener cuidado.

11. ¿Cómo afrontamos el futuro?

Hawking tiene una muy buena respuesta para ello: no hay que perder de vista los objetivos. "Recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies", aconseja.