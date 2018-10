La viral imagen de un joven palestino que recuerda a 'La Libertad guiando al pueblo'

Una bandera al viento, en mitad del combate, rodeada de humo. Un brazo poderoso que la enarbola con orgullo. Un arma en la otra mano. Iguales que siguen la enseña, dispuestos a pelear por su causa. Todos esos elementos son los que tienen en común una fotografía tomada en Gaza el pasado 22 de octubre y uno de los cuadros más conocidos del mundo, La Libertad guiando al pueblo, de 1830. El fotógrafo palestino Mustafa Hassouna y el pintor francés Eugène Delacroix han quedado unidos por una comparación que, más allá de saltar a la vista, se ha convertido en viral en las redes sociales.

La imagen que ha hecho recordar a los revolucionarios franceses recoge a un joven manifestante sin camiseta, cargado con la bandera de su pueblo y una bíblica honda (en vez de una bayoneta), protestando en la frontera entre la Franja e Israel, como vienen haciendo miles de palestinos desde hace seis meses, en el contexto de la Marcha del Retorno. La fotografía, difundida por la Agencia Anadolu de Turquía, muestra a Aed Abu Amro, un joven de 20 años, manifestándose en una zona costera. Como de costumbre, los palestinos, cansados del cerco sobre la franja impuesto desde 2007, quemaron neumáticos y lanzaron piedras a las fuerzas israelíes, que respondieron con gases lacrimógenos y fuego. El ministerio de salud de Gaza dijo que 32 palestinos resultaron heridos ese día.

El chico aparece en la foto en un marcado contraste con otros manifestantes y reporteros con chaquetas protectoras y distintivos varios, que aparecen detrás de él, todo ello sobre un fondo de humo negro de neumáticos quemados. "Cuando un Miguel Ángel con una cámara captura a Davidl uchando contra Goliat en acción", como lo definía gráficamente el activista Yousef Munayyer.

Getty image by Mustafa Hassouna

Fue Laleh Khalili, docente de la Universidad SOAS de Londres, quien hizo que, con dos tuits, la foto se viralizase, comparándola con el cuatro que muestra la escena de la Revolución de julio de 1830 que derrocó al rey Carlos X de Francia.

El protagonista de la foto, Abu Amro, vive en el barrio al-Zaytoun, en la ciudad de Gaza, según han podido saber agencias como AFP. Protesta todos los viernes y lunes con un grupo de amigos. "Me sorprendió que mi foto se volviera viral", dijo en declaraciones a Al Jazeera. "Participo en protestas semanalmente, a veces más. Ni siquiera sabía que había un fotógrafo cerca de mí", añade.

Amro dijo que sus amigos le enviaron la imagen, tomada en Beit Lahiya, en el norte de Gaza, al día siguiente, después de haberla visto en las redes sociales. "No voy a las protestas para hacerme fotos, pero esto me ha animado a seguir participando", dijo.

Si me matan, quiero ser envuelto en la misma bandera. Estamos exigiendo nuestro derecho de retorno y protestando por nuestra dignidad y la dignidad de nuestra generación futura

"La bandera que llevaba era la misma que siempre tengo en todas las demás protestas a las que he asistido. Mis amigos se burlan de mí y dicen que es más fácil lanzar piedras sin tener una bandera en la otra mano, pero ya me acostumbré a hacerlo así", narra el joven. "Si me matan, quiero ser envuelto en la misma bandera. Estamos exigiendo nuestro derecho de retorno y protestando por nuestra dignidad y la dignidad de nuestra generación futura", defiende.

Durante casi siete meses ya, los palestinos en la Franja de Gaza han protestado a lo largo de la valla con Israel en el marco de la Gran Marcha del Retorno. Exigen su derecho a regresar a las casas y a las tierras de donde sus familias fueron expulsadas hace 70 años y que se ponga fin al bloqueo israelí de 11 años en el enclave.

Desde que comenzaron las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno el 30 de marzo, las fuerzas israelíes han matado al menos a 200 palestinos en el enclave costero, incluidos periodistas y paramédicos, y han herido a más de 18.000 personas.