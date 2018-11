Eduardo Casanova estalla: "Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero"

El actor Eduardo Casanova ha cargado duramente en Twitter contra el programa de TVE Operación Triunfo después de que la dirección de ese espacio despidiese a Itziar Castro como profesora de interpretación de la academia.

"Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ ItziarCastro Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad", ha escrito el actor.

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad — Eduardo Casanova (@educasanova12) 31 de octubre de 2018

En otro mensaje posterior, Casanova ha respondido a quienes le sugerían que colaborase en el programa. "No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato", ha apuntado.

En otro orden de cosas, respecto a vuestros tweets diciendo que yo debería colaborar en el programa, decir:

No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato. — Eduardo Casanova (@educasanova12) 31 de octubre de 2018

El tuit del actor ha generado reacciones como estas:

Gracias, Edu, por visibilizar públicamente que todxs quienes vivimos de cerca la pasión con la que actúa Itziar en todo lo que hace sabemos que ella siempre será mucho más que cualquier trabajo o proyecto en el que forme parte. Su luz va mucho más allá que cualquier foco. — Sonia Benages (@SoniaBenages) 31 de octubre de 2018

Creo que nadie a discutido que Itziar sea buena actriz.

Uno puede ser un excelente matematico, pero sin embargo no saber dar clase de matemáticas.

También creo depende mucho del contexto. Y que tal vez aquí el método de Itziar no haya calado. #OTDirecto31OCT — 🌹Chica Cocodrilo🌹 (@Ainatura) 31 de octubre de 2018

#Ot2018 es un reality grabado dentro de un decorado que, por la mecánica del juego, ha de pasar por una academia cuyos alumnos son concursantes sin preparación que serían rechazados en una escuela auténtica. No hablemos de ética ni de enseñanza en algo que ni siquiera es real. — Antonio López Herraiz (@ChachiPirulas) 31 de octubre de 2018

Que sea buena actriz no significa que pueda enseñar bien, es muy buena actriz pero no conecto con l@s concursantes, es culpa de ambas partes! — Isaaczabalia (@isaacZM94) 1 de noviembre de 2018

Se va pero lo hace con la cabeza alta y con un público y fans que ha ganado en estos últimos meses, atónitos por su trabajo. Yo ya la admiraba de antes, ahora más aún si cabe, y como yo miles más que opinan igual. — Andrea 🌳♀️🏳️‍🌈 (@AndreaLopez_17) 31 de octubre de 2018

Pues no lo veas, simple... — Litos (@litoslitrillos) 1 de noviembre de 2018

Totalmente deacuerdo.El año pasado tuvieron mucha audiencia gracias a los Javis y este año los querían a toda costa,el trabajo de Itziar les importaba 3 pitos.Ya tienen lo que querian,y ha perdido a una gran profesional — Bubblepop (@Bubble_pop85) 2 de noviembre de 2018

Amén. 100% de acuerdo. Por desgracia, prepárate para recibir el odio desmesurado de todos los talifans de OT... son muy Regina George, muy majos si les bailas el agua, pero como lean una crítica, sacan su verdadera cara. — juka (@jukaPerci) 1 de noviembre de 2018