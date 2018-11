Kanye West dice cuál es su restaurante favorito y se retrata a sí mismo

A Kanye West solo le han hecho falta cinco palabras para retratarse en Twitter. El rapero vuelve a estar en boca de todos después de la publicación que ha hecho este domingo. Entre sus crípticos mensajes, sus promociones y sus reflexiones ha querido contar algo de sus gustos, aunque su confesión ha provocado la sorpresa generalizada.

McDonald's is my favorite restaurant — ye (@kanyewest) 4 de noviembre de 2018

McDonald's es mi restaurante favorito.

El desconcertante tuit ha despertado todo tipo de comentarios, la mayoría riéndose de él. A pesar de esto, la publicación supera los 230.000 Me gusta y los 55.000 retuits en un día.

No es nada nuevo: McDonald's es mi marca favorita.

Why are you like this? — B (@BenHinamanu) 4 de noviembre de 2018

¿Por qué eres así?

Thank you Kanye, very cool. — TJ (@tj99er) 5 de noviembre de 2018

Gracias Kanye, muy guay.

More controversial then everything he's said before... combined. — Matt Forshay (@matt4shay) 4 de noviembre de 2018

Esto es más controvertido que todas cosas de las que ha dicho unidas.

You really fucked up aren't you? — JerryAscione (@JerryAscione) 5 de noviembre de 2018

Estás jodido, ¿verdad?

La repercusión de la publicación ha sido tal, que hasta Burger King —competencia directa de McDonald's— ha respondido al tuit del rapero.

Explains a lot https://t.co/CalmlcD3eu — Burger King UK (@BurgerKingUK) 5 de noviembre de 2018

Esto explica muchas cosas.

If we knew this was going to blow up we would have made a soundcloud.. — Burger King UK (@BurgerKingUK) 5 de noviembre de 2018

Si llego a saber que lo va a petar tanto, le habríamos dado más bombo.