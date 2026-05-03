Pocos han sido más claros que Ramoncín al reaccionar al premio Princesa de Asturias de las Artes para Patti Smith
La cantante, compositora y poeta estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 y el cantante español José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, no ha dudado en reaccionar como muy pocos a la noticia.
En una entrevista en el diario El Español, el artista español ha sido preguntado por el reconocimiento a Smith y ha sido tremendamente claro. "Bueno, se lo merece, pero tengo una lista de cien por delante", ha señalado.
"Me pregunto quiénes encuentran las razones. ¿Su legado poético? Cortito. ¿Compromiso social? Te puedo dar una lista que te cagas", ha defendido Ramoncín durante su respuesta.
"¿Cómo han llegado a Patti Smith?"
El cantante madrileño ha defendido que "parece que se sientan y dicen: '¿a quién se lo damos? Que sea mujer... que sea escritora...'. Si el premio se da aquí, Ana Belén tiene los mismos méritos o más que Patti Smith".
"Pero parece que tiene que ser alguien 'universal'. ¿Y no se lo podemos dar a los de aquí, a los españoles?", ha cuestionado de forma contundente durante su entrevista en el diario El Español.
"La gran pregunta es: ¿cómo han llegado a Patti Smith? ¿A quién han ido desechando? ¿Por qué ella y no una artista española? ¿Por qué no Maruja Torres, Rosa Montero, Elvira Lindo o Luz Casal?", ha continuado.
Ramoncín ha señalado que, si desde la organización eligen a Luz Casal, "el argumento es impecable". "Una mujer que ha luchado, que ha aportado a la música y que, encima, es de aquí", ha reiterado.
"Me alegro por Patti, ella habrá flipado más que nosotros, pero en España parece que no nos quitamos lo de admirar lo de fuera por encima de lo de dentro", ha expuesto el cantante.
El futuro de la humanidad
Preguntado sobre el futuro de la humanidad, Ramoncín ha seguido la línea habitual a la que nos tiene acostumbrados y se ha sincerado, ironizando con que "a esta humanidad le vendría muy bien un meteorito".
"Deberíamos desaparecer para hacerle un favor al planeta. Si la Tierra pudiera hablar, diría que el hombre ha sido una mala experiencia, un piojo", ha explicado, antes de seguir con ello.
Ramoncín ha justificado que, "dentro de esa maldad, hay individuos magníficos". "Los científicos que pasan horas al microscopio o el padre que se baja a la mina en Asturias para sacar adelante a los suyos. Esos seres hacen que esto no sea tan condenable", ha añadido.