Preguntan a Enrique Barón sobre el 'No a la guerra' de Sánchez y él responde tajante como pocas veces

El expresidente del Parlamento Europeo, político y economista, Enrique Barón, ha ofrecido una entrevista a El Debate en la que ha hablado con absoluta claridad sobre el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del Ejecutivo central ha defendido en una gran cantidad de ocasiones la paz y ha pedido un cese de las hostilidades de la guerra en Irán y una desescalada pacífica en Oriente Medio tras los bombardeos de EEUU.

Preguntado por el mensaje de Sánchez y si se trata de un eslogan, Enrique Barón ha sido rotundo. "No es que sea un eslogan, es un grito que parece que no solamente lo comparte la mayoría de la población de la Unión Europea, sino que está teniendo un peso en el mundo, incluso compartido por el papa, que se ha apuntado al eslogan", ha señalado.

"La primera ministra Meloni, que no se caracteriza por la simpatía hacia el presidente Sánchez, inmediatamente ha girado porque sabe que el pueblo italiano no quiere la guerra", ha señalado.

Una guerra "absurda"

El expresidente del Parlamento Europeo y exministro de Transportes entre los años 1982 y 1985, durante el Gobierno de Felipe González, ha asegurado que "tampoco el discurso del presidente Macron es de enfrentamiento con lo que dice el presidente Sánchez".

"Pero, además, es una guerra absurda, aparte de las bravatas y de esa especie de bravuconada continua. Cuando uno dice que va a liquidar a Persia en un santiamén, eso no se dijo ni en la batalla de las Termópilas", ha razonado.

Enrique Barón ha destacado que sí que "nos ha costado mucho hacer un orden multilateral que tiene muchos problemas, lo que hay que hacer es reforzarlo, no hay que liquidarlo y reemplazarlo por una voluntad unilateral y despótica".

"Hablamos como si estuvieran jugando al ajedrez o incluso en un casino, que es donde tiene experiencia Trump, después de la inmobiliaria de Nueva York, que estuvo en Atlantic City, ciudad de casinos, y tiene esa visión del mundo: órdago a lo grande, y si no, de farol", ha añadido.

"Es muy constructivo y positivo"

Enrique Barón ha justificado que "todo lo que sea defender a la ONU" y "decir que hay que fortalecerla y mejorarla, que fue lo que dijo el presidente Sánchez". "Pero la ONU es imperfecta, tiene muchas limitaciones, aunque es la base de poder trabajar de cara al futuro", ha justificado.

"Y la cumbre de Barcelona, que no es solo Pedro Sánchez, sino Lula da Silva, Claudia Sheinbaum… tiene una dimensión mucho más progresista. Es muy constructivo y positivo que, en vez de declarar la guerra, empezar a entendernos para resolver los problemas", ha destacado.

Después de ser preguntado por lo que está pasando con Felipe González y las críticas desde dentro del PSOE, Enrique Barón ha asegurado que "los socialistas somos muy autocríticos". "Aunque la operación de linchamiento de Felipe González cuando estaba en el Gobierno y la de Pedro Sánchez tienen muchos parecidos, aquello que un periodista llamó el Sindicato del Crimen", ha sentenciado.