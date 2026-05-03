Estel Blay, ingeniera aeroespacial y comandante de una misión a Marte simulada en el Ártico, sobre el plan de Elon Musk: "Hay demasiadas cosas en la Tierra que quiero como para ir en una misión suicida al planeta rojo"

Estel Blay Carreras es una ingeniera aeroespacial española que va a comandar una misión a Marte simulada en el Ártico que llevará a cabo Hypatia Mars, una organización sin ánimo de lucro catalana que realiza misiones análogas a Marte que están compuestas exclusivamente por mujeres.

El objetivo de Hypatia Mars, más allá de fomentar la investigación espacial, es dar visibilidad a personas que puedan convertirse en referentes femeninos para niñas que sueñan con ser astronautas. La organización recibe el apoyo de universidades de todo el mundo.

Aunque Estel Blay va a ostentar la máxima responsabilidad en la mencionada misión simulada a Marte, la ingeniera aeroespacial ha destacado que no querría participar en el plan de Elon Musk para alcanzar por primera vez el planeta rojo.

En declaraciones a El País, Estel Blay Carreras ha asegurado que las misiones ideadas por Musk no cuentan con los estándares de seguridad necesarios. "Hay demasiadas cosas en la Tierra que quiero como para ir en una misión suicida al planeta rojo", ha subrayado.

El lugar de la Tierra que más se parece a Marte

Al lugar al que sí va a acudir Estel Blay es a una base en Devon, en el Ártico canadiense. Allí es donde se desarrollará la misión a Marte simulada debido a que es el lugar de la Tierra que más se parece al planeta rojo.

Se trata de una zona totalmente aislada. De hecho, el hospital más cercano a esa base ubicada en el Ártico canadiense se encuentra a nada más y nada menos que a cuatro horas en avioneta.

En ese sentido, la ingeniera aeroespacial española ha resaltado que con esta misión "saltamos a otro nivel de complejidad y, para ello, cuento con plan A, plan B y plan Z, para no poner en riesgo a nadie. Mi rol es que las cosas pasen y pasen bien".

Esta será la segunda misión a Marte simulada de la que Estel Blay formará parte. Ya participó el pasado año en otra que se celebró en el desierto de Utah (EEUU) en la que se responsabilizó de la salud y seguridad de las integrantes.