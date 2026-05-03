En Reino Unido analizan el impacto de Rosalía: lo que dicen de ella va a sorprender en España

El impacto de Rosalía sigue siendo objeto de análisis tanto en España como en el extranjero. Uno de los últimos ha sido el diario británico The Times que ha puesto la lupa en lo que artistas como la catalana o Bad Bunny están haciendo con el pop español.

"Desde Rosalía hasta Bad Bunny, ¿cómo conquistó el mundo el pop español?", se ha preguntado en el titular, antes de entrar a detallar lo que han logrado tanto el puertorriqueño como la española.

"Esta es la era del pop en español y este verano la ola llega con fuerza al Reino Unido. La semana que viene, la mayor estrella del pop español, Rosalía, de 33 años, ofrecerá dos conciertos con entradas agotadas en el O2 de Londres", han razonado.

'Lux', una "prodigiosa obra multilingüe"

Desde The Times han recordado que el éxito de la Super Bowl de Bad Bunny y han asegurado que "lo mismo ocurre con los vídeos de la actuación operística de Rosalía en los Brit Awards de este año y la histórica presentación de Karol G en el festival de Coachella este mes, donde fue la primera latina en encabezar el cartel".

"Estos artistas no solo son populares, sino también aclamados por la crítica. El último álbum de Rosalía, Lux, una prodigiosa obra multilingüe grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres que fusiona música clásica, electrónica y muchos otros estilos, encabezó varias listas de los mejores de 2025 y ganó el premio a Artista Internacional del Año en los Brit Awards", han destacado.

"Esta semana será nombrada Compositora Internacional del Año en los Premios Ivor Novello", han recordado, antes de hablar en lo que se han convertido tanto Rosalía como Bad Bunny.

"Son estrellas magnéticas, iconoclastas en su forma de fusionar la tradición con la estética moderna: aparecen en primera fila en desfiles de moda, series de televisión y películas cuando no están en el estudio de grabación", han expuesto.

No solo conectan los "hispanohablantes"

En el artículo, la periodista Blanca Schofield ha detallado lo que vivió en un vuelo de camino a Zúrich para asistir a uno de los conciertos de Rosalía. "En mi vuelo para reseñar el concierto de Rosalía en Zúrich en marzo, su primero en la ciudad gracias al enorme éxito de Lux, me fijé en la mujer sentada a mi lado que escuchaba sus canciones", ha contado.

"Era búlgara y había comprado entradas para verla en Suiza con dos amigas búlgaras porque no habían podido conseguir asientos en Londres", ha señalado.

"El espectáculo fusiona ballet, referencias a las artes visuales desde Blondel hasta Da Vinci y la cultura de club, y Rosalía está acompañada por la vibrante Heritage Orchestra. El público suizo, con velos blancos, una referencia al hábito de monja que Rosalía lució en la portada del álbum Lux, aplaudió con un entusiasmo ensordecedor", ha expuesto en su análisis.

Desde The Times consideran que "en un momento en que el aprendizaje de idiomas en el Reino Unido necesita urgentemente un impulso, la ola latina es un grato recordatorio de que vale la pena explorar fuera de la esfera cultural angloparlante".