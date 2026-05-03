Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

Los fallecido son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad. Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).