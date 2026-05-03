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Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)
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Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

Redacción HuffPost
EFE
Imagen de archivo de una ambulancia en la Comunidad Valenciana.
Imagen de archivo de una ambulancia en la Comunidad Valenciana.Getty Images

Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

Los fallecido son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad. Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).

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