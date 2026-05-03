José Andrés caza peces león en el Caribe, una especie invasora desde 2008: si amenaza un ecosistema y es comestible, convertirla en alimento es parte de la solución

Mientras muchos turistas disfrutan del Caribe desde la arena, el chef José Andrés se mete en el agua con arpón y equipo de buceo para perseguir a uno de los animales más problemáticos de la región, el pez león.

El cocinero español participó este año en una nueva expedición de captura durante el festival gastronómico Cayman Cookout 2026, celebrado en las Islas Caimán. La iniciativa forma parte de una campaña para frenar la expansión de una especie invasora que lleva años dañando arrecifes del Caribe y que también empieza a preocupar cada vez más en el Mediterráneo.

El pez león, originario del Indo-Pacífico, apareció en aguas de las Islas Caimán en 2008 y desde entonces se ha extendido con rapidez. El problema es que devora peces locales, altera el equilibrio de los arrecifes y apenas tiene depredadores naturales en estas zonas. Además, sus espinas son venenosas.

La respuesta de José Andrés lleva años siendo la misma: si una especie invasora amenaza el ecosistema y además es apta para el consumo, convertirla en alimento puede ayudar a reducir su impacto.

El chef ya había defendido anteriormente esta idea en declaraciones a Food & Wine, donde describía la carne del pez león como un pescado blanco “suave y mantecoso”, ideal para recetas como ceviches o guisos marineros.

En el Cayman Cookout, esa teoría se transforma directamente en cocina. Los ejemplares capturados durante las inmersiones terminan después en platos elaborados por cocineros invitados al festival. En anteriores ediciones incluso se llegó a preparar una caldereta catalana con peces recién pescados durante la jornada.

La estrategia no pretende resolver por sí sola el problema ambiental, pero sí crear interés comercial alrededor de la captura de esta especie, según señalan desde el periódico mediterráneo. Cuanto mayor sea la demanda en restaurantes y mercados, mayor incentivo tendrán pescadores y buceadores para retirarlo del mar.

Las autoridades ambientales de las Islas Caimán llevan años organizando campañas continuas para controlar su expansión. En ellas participan pescadores, submarinistas, científicos y también restaurantes. La implicación de una figura mediática como José Andrés ayuda ahora a dar visibilidad internacional a ese esfuerzo.

El problema, además, ya no afecta solo al Caribe. El pez león también gana presencia en el Mediterráneo, favorecido por el calentamiento del agua y su entrada a través del Canal de Suez. Organismos como la NOAA estadounidense alertan desde hace tiempo de que esta especie supone una amenaza seria para arrecifes y ecosistemas marinos.