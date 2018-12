Los socios europeos de Ciudadanos, preocupados ante un posible pacto con Vox

A diferencia de Ciudadanos, que siempre ha caminado una fina línea en España entre presentarse como un partido de centro y no condenar abiertamente el franquismo mientras coquetea con partidos de ultraderecha xenófobos como Vox, sus socios europeos llevan otro camino.

Los partidos que forman parte de la Alianza de Liberales de Europa, a la que pertenece la formación de Albert Rivera, se erigen en sus países de origen como contrarios y opositores a los partidos xenófobos y antieuropeístas que felicitan a su vez a Vox.

Su líder, Guy Verhofstadt, ha felicitado al partido naranja por sus resultados en Andalucía pero muestra su preocupación ante la posibilidad de que pacten con Vox, que representa todo lo contrario que la alianza y defiende lo que defienden los rivales más radicales de sus integrantes.

Congratulations to @CiudadanosCs for their huge gains in #EleccionesAndalucía. The success of the far-right, however, should worry us all. We face a battle for Europe's soul at the European elections in May. https://t.co/sjjnxsW99q — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 2 de diciembre de 2018

Felicidades a Ciudadanos por sus grandes resultados en las elecciones de Andalucía. El éxito de la extrema derecha, sin embargo, debería preocuparnos a todos. Nos enfrentamos a una batalla por el alma de Europa en las elecciones europeas de mayo.

Un analista del Washington Post en Europa realiza el mismo análisis:

Imminent crunch time coming for Macron & the liberals and their strategies for the European elections.



If the centrist Cuidadanos goes into a coalition with the Spanish far-right in Andalusia, it will be a big blow for the narrative 'Liberals vs. far-right populism"#EP2019 — QAriès (@QuentinAries) 2 de diciembre de 2018

Se acerca el momento de la verdad para (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron y los liberales y sus estrategias de cara a las elecciones europeas. Si el centrista Ciudadanos entra en una coalición con la extrema derecha de Andalucía, será un gran palo para la narrativa de 'Liberales vs. populismo de ultraderecha'.

And if I understood correctly, Cuidadanos is hinting this evening they are ready to goes into a coalition/agreement with the far-right.https://t.co/zmXGvMI0P6 — QAriès (@QuentinAries) 2 de diciembre de 2018