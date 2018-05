Maldita hemeroteca, dirá Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, al que se le ha vuelto en contra una entrevista que concedió en 2014 a la web gallega Compos Times.

Una entrevista en la que Girauta aseguraba no ver apenas diferencias con partidos como UPyD o el ultraderechista VOX.

Esta es la respuesta que dio Girauta por aquel entonces a esta pregunta sobre VOX:

Cuando el periodista insistía, esta era la contestación del portavoz de Ciudadanos:

¿De verdad no les separa nada de VOX?

VOX acaba de nacer, así que no tiene una producción programática que valorar. De entrada podemos juzgar a las personas. Yo tengo amistad con varias de ellas y me parecen gente estupenda. Alejo Vidal-Quadras no solo es un amigo sino un referente político. Santi Abascal es un buen hombre y muy valiente. He hablado mucho con él y no he encontrado las diferencias.