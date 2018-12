El vídeo viral que retrata a los votantes de Vox

Antena 3 Noticias ha salido a la calle a preguntar a los votantes de Vox en El Ejido (Almeria), donde el partido de Santiago Abascal ha logrado su mejor resultado.

Vox ha logrado 12 escaños en Andalucía —casi 400.000 votos y casi un 11%—, logrando ser primera fuerza en este municipio.

Pero, ¿qué dicen los votantes del partido ultra derechista? ¿Por qué han votado a Vox?

"Quiero un cambio", "Creo que puede hacer cosas apañadas" y "Tiene que haber un cambio" son, de entrada, las frases más repetidas.

En el mismo reportaje, los periodistas les leen a estos mismo votantes las opiniones de Vox sobre la Ley de Violencia de Género —que quieren derogar— o sobre el matrimonio homosexual.

En este caso, las cosas cambian: "No estoy de acuerdo con todo", "eso son cosas salvajes", "entonces ya lo siento, ya no les voto", "en eso no estoy de acuerdo pero para haber una mejora tiene que haber una empeora".

Después, los reporteros quieren saber si conocen al candidato de Vox a la Junta. Ninguno de ellos sabe su nombre.

Un vídeo que se ha viralizado en redes con el texto: "Por favor, ved este vídeo de @A3Noticias donde hablan con los votantes de VOX en Almería, ¿qué responden cuando le preguntan por las políticas antifeministas, antiLGTB?".