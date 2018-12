La oposición carga contra Quim Torra por apostar por la "vía eslovena" en Cataluña

El presidente catalán, Quim Torra, está recibiendo duras críticas de la oposición después de abrazar la llamada 'vía eslovena' en el discurso que pronunció este sábado en el acto de presentación del Consejo de la República.

"Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres", dijo Torra, en unas declaraciones que fueron compartidas por la cuenta oficial del Govern en Twitter.

#President@QuimTorraiPla: "Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha marxa enrere en el camí cap a la llibertat. Els eslovens van decidir tirar endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures"