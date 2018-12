Leonardo DiCaprio se ha visto obligado a devolver un Oscar. No se trata del suyo, el que ganó por El Renacido, sino de la primera estatuilla que la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood otorgó a Marlon Brando en 1954 como Mejor actor por La ley del silencio. El premio desapareció de la casa de Brando y acabó en manos del protagonista de Titanic antes de que él consiguiera su propia estatuilla.

Años después de la desaparición, y según relata Entertainment Tonight, el multimillonario y amante del cine Jho Low lo compró por más de 500.000 euros. El malayo conoció a DiCaprio durante el rodaje de El lobo de Wall Street (Martin Scorsese), en la que participó como productor, y entablaron una estrecha amistad. Tanto que acabó regalándole el Oscar y un cuadro de Picasso, Naturaleza muerta (1944).

Oh no! Leonardo DiCaprio is being forced to hand over an Oscar amid a fraud case. https://t.co/ZsmdC8b8qn