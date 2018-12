El vacile de Lori Meyers a David Broncano en 'La Resistencia'

Los invitados que pasan por La Resistencia (Movistar +) ya van con el guión aprendido. Saben que David Broncano les va a hacer la ya mítica pregunta sobre el dinero que tienen —se la hace a todos los que se sientan en el sofá de su programa—, así que las respuestas evasivas de los entrevistados son cada vez más ingeniosas.

Tres de los integrantes del grupo indieLori Meyers acudieron este lunes al teatro Arlequín a promocionar su último disco, 20 años, 21 canciones. Cuando llegó la pregunta del dinero, cada uno siguió una estrategia distinta que se convirtió en un auténtico vacile al presentador, que encajó cada respuesta con cara de incredulidad.

El dialecto del economista

—"¿Cuánto dinero tenéis?", preguntó Broncano.

—"¿Bruto o neto?", preguntó a su vez Antonio López, Noni.

—"¿Cómo?", se sorprendió Broncano.

—"Es que hay gente con la que gastas el dinero y no te hace factura, según qué tipo de sustancias...".

—"Pero, ¿qué giro es ese?".

—"Lo que quiero decir es que entre el bruto y el neto del dinero que te queda hay una diferencia... Y luego la pregunta no está bien concretada, porque nosotros somos Lori Meyers, entonces, ¿quién tiene el dinero? ¿Nosotros como personas físicas con sus retenciones de IRPF o el grupo entero?".

—"Ya veo por dónde vas, ya veo lo que estás haciendo... Pero dime el dinero", insistió Broncano.

El del falso argumento

"Yo tengo 27 euros con 12 céntimos", mintió Alfredo Núñez y se excusó: "He tenido que comprar la cerveza porque no nos habéis puesto ninguna en el camerino. Y con eso me he quedado. Y me siento orgulloso porque así no tengo que pagar por ver televisiones privadas, me lo ahorro...".

El conversor de moneda de Google

Pero lo mejor estaba por venir. Alejandro Méndez lo llevaba escrito en la palma de la mano, sabedor de que la temida pregunta llegaría en cualquier momento y leyendo con voz acompasada dijo: "Yo tengo 537.457.757... dongs vietnamitas".

"¡Qué cabrón...!", concedió Broncano negando con la cabeza a un lado y a otro.

Puedes verlo aquí, a partir del minuto 7.20.