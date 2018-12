Santiago Segura revienta por la imagen más polémica de los últimos días: "Basura humana, escoria"

El actor Santiago Segura ha expresado su repulsa en Twitter tras ver el vídeo en el que un cazador golpea a un zorro sin piedad hasta matarle durante una cacería.

"Nunca me ha gustado la caza. Nunca. Siempre he escuchado a cazadores y he intentado entender su discurso, de contribuir al ecosistema y respeto y amor a la naturaleza... desde luego basuras humanas, escoria, como el individuo del vídeo no ayudan nada...", ha escrito Segura en un mensaje que en cinco horas acumula 1.400 'retuits' y 2.200 'me gusta'.

Nunca me ha gustado la caza.

Nunca.

Siempre he escuchado a cazadores y he intentado entender su discurso, de contribuir al ecosistema y respeto y amor a la naturaleza... desde luego basuras humanas, escoria, como el individuo del vídeo no ayudan nada... pic.twitter.com/WxciTwgaW3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de diciembre de 2018

El equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Huesca ya ha identificado a un hombre como supuesto autor de un delito de maltrato animal tras la difusión del vídeo.

El SEPRONA realizó numerosas gestiones, tendentes a confirmar la veracidad de lo reflejado en el video y la identidad de la persona que sale en las imágenes golpeando y maltratando al animal hasta producirle la muerte.

Dicha investigación dio sus frutos y en la mañana de este viernes se ha localizado al supuesto autor de los hechos, que ha reconocido ser la persona que se veía en las imágenes.

Por estos hechos, se ha procedido a investigar a este hombre de 35 años, sin antecedentes por hechos similares, al que se le imputa un delito de maltrato animal con resultado de muerte, siendo las diligencias instruidas remitidas al Decanato de los Juzgados de Huesca, a la espera de ser citado para comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.