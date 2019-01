El pasado siempre vuelve. Y a Fernando Sánchez-Dragó le está volviendo en forma de reportaje deEl Intermedio. Después de que el escritor se convirtiese en Trending Topic este domingo por publicar el artículo Con faldas y a lo loco en El Mundo, en el que cargaba contra "el supremacismo feminista" y en el que calificaba la violencia de género de "birlibirloque semántico para arramblar con el voto de las mujeres", el usuario de Twitter @VictorGonz54 ha recuperado una serie de declaraciones suyas hechas en 2010.

El mismo domingo, el activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) compartió en la red social la conversación mantenida entre Beatriz Montañez y El Gran Wyoming en el programa de laSexta con motivo de la publicación de libro Dios los cría...: y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...(2010), de Fernando Sánchez Dragó y Albert Boadella.

Según cuenta Montañez al principio del vídeo, que Víctor González acompaña de la frase "Sánchez Dragó es un pederasta" escrita siete veces, el escritor reveló en el libro que en Tokio "se acostó con dos niñas de 13 años y que le volvieron loco".

Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta Sánchez Dragó es un pederasta RT RT hasta que reviente! PD: No lo digo yo, lo RECONOCIÓ ÉL pic.twitter.com/xCtVf8rps7

El autor del tuit, que suma más de 8.500 retuits y más de 6.600 me gusta, escribe también: "No lo digo yo, lo RECONOCIÓ ÉL". De hecho, se puede ver en el vídeo.

"Lo hemos comprobando leyendo el libro. En él se recoge una serie de conversaciones entre el propio Dragó y el dramaturgo Albert Boadella", dice antes de dar paso al fragmento en que Dragó habla de sus experiencias sexuales en Japón a finales de los años 60.

"En Tokio, un día, me topé con unas lolitas. Pero no eran unas lolitas cualquiera, sino de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rímel, tacones, minifalda... tendrán unos trece años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse, mientras una iba al váter, la otra se me trajinaba".