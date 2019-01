La sexta edición de Masterchef Juniorha llegado a su fin y con ella los momentos para la posteridad que han regalado a la audiencia los pequeños cocineros. El concurso ha terminando coronando a Josetxo como el campeón del programa.

Sin embargo, uno de los momentos más bonitos y que más ha cautivado a los fans de Masterchef ha sido cuando Josetxo le ha dedicado a su padre el que seguramente haya sido su plato estrella del menú de la final, una merluza cocinada a baja temperatura con emulsión de aceitunas y esferificación del ajo negro. El resto estaba formado por un ceviche de carabineros y percebes como entrante, mientras que el postre ha sido un helado de coco, cuscús de frambuesa, bizcocho de chocolate y aire de menta.

A las preguntas de Jordi Cruz y Samantha Vallejo de por qué había elegido este plato, el joven chef no lo ha dudado: "He hecho varias veces la merluza con mi padre y entonces la he hecho aquí también". Además y para convertirlo todo en un momento más especial y emotivo se ha girado y le ha señalado diciendo "esto va para ti papá".

Ante la emoción del padre de Josetxo, el periodista José Luis Pérez, su mujer le ha preguntado en bajito si iba a llorar. El vídeo en Twitter ha superado los 300 me gustas en poco tiempo.

Esta no ha sido la única vez que el ganador del programa se ha acordado de su figura paterna. Con el ganador ya conocido y en la entrevista de después, Josetxo le ha vuelto a sacar una sonrisa, aunque también ha bromeado con él al final: "Gracias por enseñarme a cocinar y por apoyarme aquí, pero ahora te toca ser el pinche".

