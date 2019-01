Un miembro de 'Los Lobos' triunfa en 'Boom' con su alegato sobre los profesores: "Los daños emocionales vienen de casa"

Los Lobos han aprovechado Boom, donde llevan 386 programas, para —además de ganar dinero—concienciar a los espectadores mandando mensajes solidarios, emotivos, y para remover conciencias sobre todo tipo de temas: sanidad, docencia...

Erundino, Manu, Alberto y Valentín se han enfrentado este martes a un grupo en el que había una docente, que ha hablado de la importancia de la inteligencia emocional.

A raíz de ese comentario, Valentín, que es profesor, se ha llevado el aplauso del público después de su alegato sobre la educación emocional en los niños y la importancia que tienen las familias en la formación de los menores.

Valentín ha contado que trabajaba con niños de tres a cinco años en los años 80 y 90: "Si no hay emoción no se aprende. Aprender es un deseo, hay que crear las condiciones de desear aprender y crecer".

Y ha dejado una dura reflexión sobre el papel que desempeñan las familias y los padres en la educación de los hijos: "

"La sociedad deposita cada vez más responsabilidad en las escuelas y se la quita a las familias, que son las principales responsables de que los niños estén sanos y tengan la capacidad de tener una emoción sana. La violencia también es una emoción. Las familias deben ser conscientes de que tienen trabajo que hacer en casa, y que cuando los niños llegan a la escuela ya llegan con las taras. La escuela ayuda, acompaña, enseña... pero los daños emocionales vienen de casa, las familias deberían aprender a educar y a querer a sus hijos".

Un mensaje que ha sido muy aplaudido en redes.

#A3Boom Totalmente de acuerdo con Valentín. — Mª Jose L. (@majoselez) 15 de enero de 2019

#A3Boom lección de educación realista de Valentín en el programa 👏👏👏👏👏👏 Me siento representado como profesor 👏👏👏👏👏 @A3Boom — Paco Fernández (@PacoFerez) 15 de enero de 2019

#A3Boom Bien Valentín por ese discurso. La familia es muy importante en la educación de sus hijos, no sólo es responsable la escuela. 👏👏👏 pic.twitter.com/fkCbI5YB5Z — el fieltro de roma (@fieltro_roma) 15 de enero de 2019

Valentín ya dejó un importante alegato en Boom contra la precariedad laboral contando su experiencia como profesor asociado en la Universidad: "Fíjate si me ha cambiado la vida que cuando empecé este programa sabéis que era profesor asociado en la Universidad, en la facultad de Bellas Artes y ahora ya no lo soy. He dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo mensual, de asociado de 3 más 3 horas que son solo 250 euros al mes".