El plan de Amazon para fabricar centros de datos para la IA cinco veces más rápido: así es su "proyecto Houdini"

Amazon acelera al máximo el tiempo que tarda en construir sus centros de datos que empujan el auge de la inteligencia artificial. La dirección de la multinacional ha presentado recientemente una iniciativa conocida como Proyecto Houdini, en el que, tal y como informa Business Insider, que ha tenido acceso a documentación oficial, se trata de trasladar gran parte del proceso de construcción a las fábricas, convirtiendo la sala central de servidores en un conjunto de grandes módulos preensamblados.

Según informa el medio de comunicación, el objetivo es acelerar la rapidez con la que Amazon Web Services puede poner en marcha nueva capacidad informática, una prioridad que ha adquirido una nueva urgencia a medida que la demanda de IA aumenta y "los cuellos de botella" limitan la disponibilidad. De este modo, la empresa pretende reducir considerablemente los plazos de construcción en los centros de datos y eliminar miles de horas laborales.

200.000 millones de dólares en gastos

Amazon espera gastar más de 200.000 millones de dólares en expandir su infraestructura de nube a un ritmo sin precedentes. Todo ello, porque, según el CEO de Amazon, Andy Jassy, la empresa aún tiene "limitaciones de capacidad que generan una demanda no atendida". Pero construir estas enormes instalaciones sigue siendo lento y complejo: desde asegurar energía, chips de IA y mano de obra, hasta ensamblar miles de componentes al momento.

De esta forma, Amazon intenta aliviar parte de sus limitaciones. Al trasladar más trabajo a entornos de fábrica, la empresa puede estandarizar las montajes, reducir errores y depender menos de los mercados laborales locales. "Nuestras innovaciones en la construcción de centros de datos nos permiten entregar infraestructura de IA más rápido y a menor coste", asegura un portavoz del los servicios de computación de la nube de Amazon en conversación con Business Insider.

La recompensa de todo este proceso es principalmente la velocidad. Las estimaciones internas muestran que los servicios de nube de Amazon pueden empezar a instalar servidores en un plazo de dos o tres semanas desde el inicio de la construcción, frente a unas 15 semanas bajo los métodos tradicionales. Según los documentos, este enfoque también puede eliminar hasta 50.000 horas de electricidad en el lugar. Amazon espera que Houdini esté listo para agosto.

Sin embargo, según Dimitrios Nikolopoulos, profesor de informática en Virginia Tech, la energía sigue siendo la principal limitación de todo este proceso. "Aunque optimizar el proceso de construcción a semanas es beneficioso, no afecta significativamente al tiempo total de vida si la energía de la red se retrasa durante años", afirmó en conversación con el diario.