Lo que dicen de Sánchez en el extranjero sobre su postura con Donald Trump no tiene ningún desperdicio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue copando titulares en todo el mundo. Uno de los últimos artículos sobre el líder del Ejecutivo español lo ha publicado el medio The National, de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

En la noticia, aseguran que "el español Sánchez se erige como la voz más fuerte de Europa sobre la guerra contra Irán". De hecho, hacen un fotomontaje con un cara a cara entre el presidente español y el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

El citado medio se hace eco de la cumbre progresista celebrada este viernes y sábado en Barcelona. "Su presencia en el ámbito internacional se verá reforzada por una concentración de líderes afines, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa", detallaron antes del inicio de la reunión.

"Este encuentro en Barcelona es una muestra del creciente éxito de Sánchez tanto en su país como en el extranjero", han contado en el artículo, antes de revelar que hay otros líderes, también conservadores, que están siguiendo sus pasos.

"No solo se están uniendo a su bando líderes de izquierda; ahora también está alineado con algunos de los líderes más conservadores de Europa", han explicado, antes de recordar la postura de Sánchez con Irán.

Un tono que "ha cambiado" entre algunos líderes

Después de explicar que Sánchez ha calificado la guerra contra Irán de "ilegal, injustificada y peligrosa", han destacado que es el mismo tono que usó "anteriormente para describir los ataques de doce días contra Irán y la guerra de Israel en Gaza".

Ha sido entonces cuando han recordado que otros mandatarios, como el canciller alemán, Friedrich Merz, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han cambiado su discurso.

"Merz admitió que Israel estaba haciendo 'trabajo sucio', no solo en Irán. Ahora el tono ha cambiado. Incluso Merz, un firme aliado de Israel, critica a Israel por su guerra contra el Líbano", han expuesto.

En el caso de Meloni, explican que, "considerada en su momento una confidente de Trump", la primera ministra italiana "mantiene una disputa con el presidente estadounidense por sus ataques contra el papa León XIV".

La influencia de Sánchez

Desde The National han asegurado que "es difícil cuantificar la influencia precisa de Sánchez sobre otros líderes". En el artículo, explican la opinión de Eduard Soler Lecha, profesor asociado de relaciones internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona, que considera que ofreció una alternativa, en un momento de menguante popularidad en Europa, tanto a Trump como a Netanyahu. "No es particularmente productivo para los gobiernos europeos alinearse con esos dos líderes", ha señalado.

No ha sido el único que ha hablado con el citado medio. Isaias Barrenada Bajo, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, también considera que Sánchez "ha forjado su prestigio internacional con sus diferentes posturas sobre Palestina y su oposición a las políticas disruptivas de Trump en Europa y sus exigencias de gasto en defensa".

"Otro aspecto que reconforta al señor Sánchez en sus decisiones de política exterior es el hecho de que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los españoles", ha expuesto el citado medio en el artículo.

De hecho, ha recordado el 'No a la guerra' que se usó en 2003 con el apoyo del Gobierno de José María Aznar y que se ha recuperado en los últimos meses. "Ese legado aún resuena: el mes pasado, el actor Javier Bardem recuperó el lema 'No a la guerra' en el escenario de los Oscar", han destacado.