Reserva una habitación doble en un hotel y le acaban subiendo de categoría: división de opiniones nada más abrir la puerta

Elena Sanz está de suerte. O no. Lo cierto es que ha generado multitud de comentarios con una clara división de opiniones después de enseñar su habitación de hotel en Zaragoza. Había ido a la ciudad por trabajo y alquiló una habitación doble, pero a la hora de hacer el check-in le avisaron de que no quedaba ninguna disponible.

Sorprendida, pensaba que le darían una habitación peor, pero ni mucho menos, le acabaron subiendo de categoría y le ofrecieron una "junior suite" sin ningún coste adicional. "Yo con que tenga una cama, aunque sea de 90, me conformo porque de verdad que estoy muy cansada, pero la habitación que me han dado... Yo no me merezco eso Bueno, sí, sí que me lo merezco", ha expresado al principio del vídeo (@elenalosanz)

Ha sido complicado incluso para ella llamarlo habitación porque lo que ha enseñado ha sido otro nivel de espacio, al nivel de una casa. De hecho, es lo que más parecía: un pequeño salón con sofá, mesa, televisión y varios muebles a modo de escritorio y armario.

"De verdad, no lo voy a utilizar", ha lamentado, ya que debía madrugar por trabajo. Ha enseñado un pasillo con varios armarios, como si fuera un vestidor: "Le falta la cocina y ya sería más grande que mi casa".

"No lo voy a aprovechar"

La habitación que ha enseñado es enorme, al igual que la cama y el televisor. "Realmente es enorme, hay un escritorio y un pequeño saloncito", ha contado. Al enseñar el baño, casi se ha puesto a llorar al lamentar que no lo va a poder aprovechar: dos superespejos y una bañera con jacuzzi.

"Estoy tan agotada que no me voy a meter en el jacuzzi ahora, no, es que solo me apetece acostarme a dormir. Mañana me levanto a las 7 de la mañana, desayuno aquí abajo y me voy. Pero te voy a decir una cosa: voy a disfrutar mucho de la cama".

En cuanto a reacciones, la división de opiniones llega, por un lado, los que simplemente les ha encantado la habitación y creen que es enorme. Por otro, los que la han visto demasiado antigua: "Si la suite es así, ¿cómo serán las habitaciones? He estado en habitación sin suite mucho mejor":