Los expertos militares coinciden: ahora las fuerzas aéreas rusas son una amenaza mucho más peligrosa para la OTAN que antes de que comenzara la guerra en Ucrania

La amenaza rusa no hace más que crecer. El poder aéreo de Moscú se ha vuelto cada vez más peligroso y representa una amenaza mayor para la alianza de la OTAN que cuando empezó la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. Los expertos en combate aéreo consultados por Business Insider, apuntan que Rusia ha mejorado sistemas y armamento produciendo más aviones de los que ha perdido.

Justin Bronk, experto en poder aéreo del Royal United Services Institute del Reino Unido afirma en un informe reciente que el poder aéreo ruso "representa una amenaza mayor para las capacidades del poder aéreo occidental en Europa que antes de la invasión de Ucrania". "Rusia es ahora más peligrosa para la OTAN que antes de la guerra debido a las lecciones aprendidas".

Según los datos consultados por el diario estadounidense, alrededor de 130 cazas rusos han sido derribados durante el conflicto o "gravemente dañados". Pero, dado que estas estimaciones se basan en entrevistas con fuerzas aéreas y ministerios occidentales, la cosa podría ser distinta.

Por su parte, Gordon Skip Davis, general retirado del ejército estadounidense y ex subsecretario general de la OTAN cree que, dadas estas circunstancias, la Alianza debe asegurarse: "Rusia es ahora más peligrosa para la OTAN que antes de la guerra debido a las lecciones aprendidas". De hecho, "las pérdidas puede que no sean tan fuertes como sugieren los datos oficiales".

Los tipos de aviones rusos que han sufrido mayores pérdidas, los Su-25SM y el Su-34 (alrededor de 40 cada uno), no son de mucha utilidad para Rusia en un conflicto con la OTAN. Pero, según Brooks, la nueva producción ha dado lugar a la expansión de la flota total rusa.

"Rusia ha mantenido en gran medida fuera de la lucha algunos de sus mejores aviones, así como algunas de sus mejores armas": De esta forma, ha podido producir más de sus SU-35S o sus SU-34.

Pero el Kremlin no solo ha apostado por mejorar la eficiencia aérea de su ejercito, también su armamento. Tim Robinson, especialista en aviación militar de la Royal Aeronautical Society del Reino Unido asegura a Business Insider que "están haciendo las cosas de forma más inteligente: mejores tácticas, nuevas armas". Asimismo, están armando sus aviones con misiles de mayor alcance y "han contribuido significamente a aumentar la amenaza que teóricamente puede suponer para las operaciones aéreas de la OTAN".

Eficiencia de los pilotos rusos

Según Bronk, las tripulaciones aéreas rusas "se han vuelto significativamente más capaces durante la guerra". Rusia ha perdido muchos menos pilotos que aviones. "Es más difícil reemplazar a los pilotos cualificados en cualquier fuerza aérea", explica. Durante mucho tiempo, los pilotos rusos generalmente volaron mucho menos que sus homólogos de la OTAN, pero "Ucrania ha entregado años de valiosa experiencia en combate", tal y como informa, por su parte, Davis.