El sorprendente accesorio que están regalando en la cumbre progresista de Barcelona: de primeras, recuerda a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el inicio de la IV Reunión en defensa de la Democracia.

Barcelona se ha convertido en la capital mundial de la cumbre progresista. La Ciudad Condal acoge este sábado la cuarta reunión en defensa de la democracia que congrega a una veintena de dirigentes progresistas.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con su homólogo brasileño, Lula da Silva, este viernes, el evento no ha arrancado hasta este sábado por la mañana. Ha sido el líder del Ejecutivo español el encargado de arrancar la cumbre.

Hasta Barcelona han viajado líderes como el presidente de Brasil; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphoosa, entre otros.

"La democracia no sólo se defiende"

Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los mandatarios a defender la democracia ante las guerras. "Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación", ha señalado.

Respecto al riesgo de que la democracia "se vacíe por dentro mientras se le ataca desde fuera", ha destacado que no se puede reaccionar sólo de forma defensiva. "No basta con resistir, tenemos que proponer, tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, se fortalece y se perfecciona día a día", ha justificado.

Sánchez también ha abogado por una reforma "con urgencia" de la Organización de Naciones Unidas. "Creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea reformada y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer. No es sólo una cuestión de justicia sino también de credibilidad", ha añadido.

La tecnología "no se gobierna sola"

El presidente del Gobierno español ha provechado su intervención para hablar de los peligros de las redes sociales y ha advertido de que la tecnología "no se gobierna sola" y hay que regularla porque si no tiene reglas acaba perjudicando a la sociedad. "Nos divide y nos hace más dependientes", ha explicado.

Entre sus prioridades, se encuentra una agenda legislativa para exigir responsabilidad a las plataformas, limitar el acceso de los menores de edad en las redes sociales y el combate contra la desigualdad.

El accesorio que regalan en la cumbre

El HuffPost está presente en la cumbre progresista de Barcelona y ha podido captar uno de los accesorios que están regalando a los visitantes. Después de abrir las puertas al público general, han comenzado a dar unas gorras que nos suenan familiar.

Hace unas semanas era el propio Sánchez el que aparecía en un vídeo en redes sociales con una gorra similar a la que suele usar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el "Make America Great Again (Hagamos a América grande de nuevo)", pero con el mensaje "Make Science Great Again (Hagamos a la ciencia grande de nuevo)".

En esta ocasión, se trata de una gorra que han entregado desde la Joventut Socialista de Catalunya en la que sólo se mantiene el color rojo, pero le acompaña una frase bastante llamativa: "Make love, not fascism (Haz el amor, no el fascismo)".