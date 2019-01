Disney prepara la versión de 'El jorobado de Notre Dame' en acción real

El 2019 viene cargado de grandes estrenos de versiones de películas de Disney en acción real, como Dumboo El rey León. Además, la factoría ha anunciado otros títulos, como Cruella, que relatará la vida de la villana de 101 Dálmatas. El enfoque de la película y la actriz escogida, Emma Stone, han hecho que muchos en redes critiquen el largometraje antes de su rodaje.

See the all-new character posters for Disney's Dumbo featuring Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, and your favorite flying elephant. #Dumbo soars into theaters March 29! pic.twitter.com/bcN9g8JBSB