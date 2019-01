Críticas a Pablo Carbonell por lo que ha dicho sobre Julen en 'Viva La Vida'

El actor y humorista Pablo Carbonell ha sido entrevistado este domingo por Emma García en el programa Viva La Vida de Telecinco.

Allí, Carbonell ha podido escuchar en directo las novedades del rescate del pequeño Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado domingo y cuya búsqueda todavía continúa con un gran despliegue técnico.

A la vuelta de la conexión en directo con Totalán (Málaga), Carbonell ha querido expresar su opinión sobre el suceso: "Pero vamos a ver, Emma, ¿cuánto tiempo lleva ese chiquillo metido en ese agujero?".

"Pues mira, lo dijimos el domingo pasado, Pablo, en directo lo contamos", contestó García, que se temía lo peor.

"¿Lleva seis días dentro del agujero?", preguntó Carbonell. "Siete", contestó la presentadora.

"Con dos años", apuntó el actor, "después de haber caído 100 metros... ¿Y han metido algo de comida? ¿Algo de bebida? ¿Con un algo? ¿Con una caña de pescar?".

García guardaba silencio sin saber qué decir.

"¿Sabemos algo de eso?", insistía Carbonell. "Porque es que... uhmmm....", prosiguió el actor, que, no obstante, quiso decir que "si sale vivo será un verdadero milagro".

"Yo no quiero ser mal agorero pero, ¿un niño, siete días, en un sitio oscuro con ese oxígeno? ¿Y sin alimentos? ¿Y sin bebida?", cuestionó Carbonell.

Y García seguía sin saber qué decir, limitándose a asentir. "Un rescate muy angustioso, nos ponemos en la piel de los padres", acertó a afirmar tras un par de segundos de silencio.

Las palabras de Carbonell no han gustado nada a la audiencia que ha expresado su malestar a través de Twitter:

El comentario de Pablo Carbonell me ha sobrado Demuestra que ha opinado sin haber seguido el caso#VivaLaVida163

#vivalavida163 alguien le puede decir a ese Carbonell que antes de opinar debe informarse. No sabe que Julen está tapiado?

#VivaLaVida163 Con todos los respetos, Pablo Carbonell no tiene ni idea de lo q dice. Se pregunta y nos pregunta "¿Han metido comida o agua con una caña de pescar por el pozo donde cayó el niño?" En fin, parece que acaba de llegar de la luna y no se ha enterado del tope a -71mts

Os informo de que he puesto un momento Tele5 y Pablo Carbonell va a ser TT en breve y no por nada agradable.

Como le van a meter comida a Julen si está taponado? Antes de hablar sobre algo hay que informarse y no ir de indignado. #vivalavida163

La desinformación hace decir verdaderas burradas. Acaba de pasar en #vivalavida .Pues obvio que si no hubiera habido un tapón de tierra y piedras el pequeño no solo recibiría alimento, sino que ya lo habrían sacado. Me ha dolido en el alma... El de la caña de pescar, ay señor.