Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"El ayuno no siempre es la solución mágica para todos los problemas": Mónica Acha, nutricionista, aclara cuándo el ayuno intermitente ayuda al hígado graso y cuándo puede empeorarlo
Salud
Salud

"El ayuno no siempre es la solución mágica para todos los problemas": Mónica Acha, nutricionista, aclara cuándo el ayuno intermitente ayuda al hígado graso y cuándo puede empeorarlo

La especialista desmonta los bulos de las redes sociales y aclara cuándo esta famosa práctica ayuda a combatir el hígado graso y en qué casos puede empeorarlo.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Mónica Acha, nutricionista.
Mónica Acha, nutricionista.

El cuidado personal y el bienestar han cobrado un protagonismo absoluto en nuestra sociedad. Hoy en día, somos mucho más conscientes de nuestro estado de salud y buscamos continuamente alternativas para optimizarlo, hasta el punto de que la nutrición y el fitness acaparan buena parte de nuestras conversaciones diarias

Sin embargo, vivir en un mundo hiperconectado tiene una peligrosa cara B. Las redes sociales se han convertido en un auténtico nido de bulos y desinformación donde proliferan los supuestos "gurús" de la salud. Estos contenidos fraudulentos generan una ola de confusión que, en muchas ocasiones, puede llegar a poner en grave riesgo la salud de quienes los siguen a pies juntillas.

Para arrojar luz frente a tanta dieta de moda, la nutricionista Mónica Acha ha utilizado su canal de YouTube para analizar una de las tendencias estrella de los últimos años: el ayuno intermitente. La experta ha querido dejar claro cuándo esta práctica es realmente beneficiosa y bajo qué circunstancias puede resultar nociva.

El peligro de la 'panacea' tradicional

En primer lugar, Acha reconoce y denuncia la brutal avalancha de desinformación que existe al respecto. “Cuando hablamos de ayuno intermitente, últimamente parece que es como la panacea para tratar de revertir cualquier problema de salud”, apunta.

Frente a este fanatismo, la especialista se muestra tajante y advierte de que este patrón alimentario no es universalmente favorable, ya que la nutrición debe ser siempre un proceso individualizado. “El ayuno no siempre es la solución mágica para todos los problemas”, recalca.

Hígado graso y ayuno: cuidado con las verdades a medias

Para ilustrar este problema, la experta pone el foco en el hígado graso, una patología caracterizada por la acumulación anómala de grasa en las células hepáticas que afecta directamente al correcto funcionamiento de nuestro metabolismo.

En redes sociales, muchos aseguran que someterse a un ayuno intermitente es el método definitivo para fulminar esta enfermedad. Acha avisa de que esta afirmación es una verdad a medias muy peligrosa, ya que el éxito depende del cuadro clínico de cada paciente.

“Las personas que no tienen resistencia a la insulina y que no tienen pérdida de masa muscular, en esos casos el ayuno intermitente sí puede resultar muy interesante”, detalla la experta.

Por último, Acha lanza una sugerencia fundamental para los pacientes con hígado graso que quieran intentarlo: el ayuno debe introducirse siempre de manera muy progresiva y bajo supervisión, para evitar someter a un hígado ya dañado a un estrés metabólico innecesario.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

territorio paradores
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos