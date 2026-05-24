Confirmado por la UE: a partir de julio será obligatorio que los coches nuevos tengan preinstalados alcoholímetros antiarranque

"Si bebes, no conduzcas" esta frase la conocen todos los conductores de España. Y es que el alcohol y la conducción no son buenos aliados, de hecho esta combinación es uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial. Por ello, la Unión Europea sigue endureciendo las medidas de seguridad vial con un nuevo requisito que afectará a todos los vehículos de nueva homologación vendidos en territorio europeo.

A partir de julio de 2026, los coches nuevos deberán incorporar una preinstalación específica para poder integrar sistemas de alcoholímetro antiarranque, conocidos como alcolock. La medida forma parte del plan europeo "Visión Cero", la estrategia impulsada por Bruselas para reducir al máximo las muertes y lesiones graves en carretera antes de 2050 mediante tecnología, regulación y prevención.

Aunque el alcoholímetro no será obligatorio de serie en todos los vehículos, sí será obligatorio que los fabricantes dejen preparado el sistema técnico necesario para poder instalarlo fácilmente cuando la legislación nacional o determinadas circunstancias lo requieran.

Cómo funciona el sistema alcolock

El dispositivo funciona de manera similar a un etilómetro convencional. Antes de arrancar el coche, el conductor debe soplar en una boquilla conectada al sistema. Si el aparato detecta una tasa de alcohol superior a la permitida, el vehículo bloquea automáticamente el encendido y el motor no puede ponerse en marcha.

Según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), en algunos casos el conductor también deberá repetir la prueba si el coche permanece detenido durante más de 30 minutos. Este sistema ya se utiliza en varios países europeos, como Suecia, Francia, Bélgica y Países Bajos, entre otros, siendo obligatorio para conductores reincidentes o en el transporte profesional

Una nueva fase en la seguridad vial europea

La incorporación de esta tecnología se suma a otras medidas obligatorias implantadas recientemente en Europa. Desde julio de 2024, muchos vehículos nuevos ya incluyen sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos:

Asistente inteligente de velocidad

Frenada automática de emergencia

Detector de fatiga y distracciones

Sistema de mantenimiento de carril

Cámaras y sensores de marcha atrás

Caja negra o registrador de datos de eventos

Ahora, el alcoholímetro antiarranque se incorpora como un nuevo elemento clave dentro del Reglamento General de Seguridad de la UE. Además, Bruselas también prevé ampliar otros requisitos técnicos relacionados con vehículos pesados, como camiones y autobuses, así como extender el uso de sistemas de frenado de emergencia ESS.

España ya había dado los primeros pasos

En España, la Ley 18/2021 ya introdujo la obligación de instalar alcoholímetros antiarranque en determinados vehículos destinados al transporte de viajeros, especialmente autobuses de categorías M2 y M3.

La DGT considera que esta tecnología puede ayudar de forma significativa a reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de siniestralidad en carretera.