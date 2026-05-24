Carlota Serra Jorba, farmacéutica y nutricionista: "Esta es la razón por la que te duele la cabeza cuando no tomas café"

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo. Para muchos, la jornada no empieza hasta que llega la primera taza de la mañana. Sin embargo, cuando ese hábito se interrumpe, aparecen síntomas que van mucho más allá del simple cansancio.

Uno de los más frecuentes es el dolor de cabeza, una molestia que puede resultar intensa y que tiene explicación científica. La farmacéutica y nutricionista Carlota Serra Jorba ha explicado en uno de sus vídeos divulgativos por qué sucede este fenómeno tan habitual entre los consumidores diarios de café.

Cómo actúa la cafeína en el cerebro

Según explica la especialista, la cafeína bloquea temporalmente unos receptores cerebrales relacionados con la adenosina, una molécula que participa en la sensación de somnolencia. Al impedir esa unión, el cerebro se mantiene más alerta y activo.

Además, el organismo libera otros mediadores relacionados con el estado de vigilia, la concentración y la energía. "El consumo crónico de café bloquea unos receptores que nos dan somnolencia", señala Serra.

Pero el efecto de la cafeína no termina ahí. La nutricionista explica que también provoca que los vasos sanguíneos del cerebro se hagan más pequeños, algo que influye directamente en el dolor de cabeza cuando el café desaparece de repente.

Lo que provoca el dolor

El problema aparece cuando una persona acostumbrada a consumir café diariamente deja de tomarlo de forma brusca. "Cuando dejo de aportar café de forma externa, se da una vasodilatación de rebote", explica Serra. Es decir, los vasos sanguíneos vuelven a expandirse tras haberse acostumbrado a estar contraídos por la cafeína. Ese cambio vascular puede desencadenar el conocido dolor de cabeza por abstinencia.

La experta añade que este malestar suele verse agravado por otros factores muy frecuentes como la deshidratación tras varias horas de sueño, el estrés acumulado o incluso migrañas que estaban parcialmente "enmascaradas" por el efecto estimulante del café. "Mucha gente toma café porque intenta compensar el cansancio que arrastra", señala la nutricionista.

Cuándo aparecen los síntomas

Los síntomas de abstinencia suelen aparecer entre 12 y 24 horas después de la última taza de café, aunque en algunas personas pueden tardar hasta dos días. Además, el proceso puede prolongarse durante aproximadamente una semana, especialmente entre quienes consumen cafeína de forma habitual.

A pesar de ello, Serra aclara que el café no tiene por qué eliminarse de la dieta si se consume con moderación. De hecho, estudios recientes respaldados por la Sociedad Europea de Cardiología apuntan que tomar entre tres y cuatro tazas al día podría aportar beneficios cardiovasculares moderados.