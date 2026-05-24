50 euros por una sola porción: una extravagante pizzería sirve su masa con caviar, plato de oro y una cuchara de nácar para llevar

¿Estarías dispuesto a pagar 50 euros por una simple porción de pizza? De buenas a primeras, la pregunta puede parecer un auténtico disparate. Sin embargo, un restaurante especializado en pizzas de estilo neoyorquino acaba de lanzar al mercado una porción exactamente a ese precio. Se trata de Marina’s Pizza, un conocido local ubicado en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos).

A través de su cuenta de Instagram, el establecimiento ha anunciado a bombo y platillo su nueva y exclusiva creación: la ‘Pizza de Caviar’. Y lo cierto es que la presentación no escatima en lujos. Según detalla la propia pizzería en sus redes sociales, el plato consiste en “una gran porción de pizza blanca con una mezcla de quesos italianos importados que se sirve con un frasco de una onza de caviar premium de Caviar XS. Por si fuera poco, se sirve sobre un plato dorado e incluye de regalo una cuchara de nácar para que el cliente se la lleve de recuerdo.

Lejos de espantar a la clientela, la publicación ha generado una auténtica ola de reacciones positivas, acumulando cientos de 'me gusta' y comentarios entusiastas. “Quiero 3, por favor”, bromeaba un usuario de Instagram. “Apoyo esta porción”, escribió otro.

La excusa perfecta: un año de celebraciones

Mason Lesser, propietario del restaurante, se muestra pletórico con la nueva receta que ya corona el menú de su negocio. “Es una explosión de sabor”, dijo el dueño a Fox News Digital.

Lesser es plenamente consciente de que el precio fijado no es apto para todos los bolsillos, pero confía ciegamente en el éxito de su propuesta. “Sin duda es mucho dinero para gastar en pizza, pero creo que crearía un gran recuerdo gastronómico y, al final, creo que a la gente le encantará”, señala.

Además, el hostelero confiesa que este manjar ha sido diseñado como un plato "extravagante" para conmemorar por todo lo alto un año histórico en Estados Unidos: el 250 aniversario de la fundación del país, la inminente Copa Mundial de la FIFA y el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

El flechazo con el ingrediente estrella

Pero, ¿de dónde surge la idea de mezclar queso fundido con huevas de esturión? El propietario explica cómo tomó la decisión de incorporar este producto de lujo a su carta de comida rápida.

“El caviar parece ser un ingrediente muy popular últimamente; hace poco conocí a Gary Shusman, que vende el mejor caviar a muchos de los mejores chefs de Filadelfia, Me hizo pensar que podría usarlo en mi tienda. Tomé una muestra, comencé a experimentar y los resultados me dejaron asombrado”, concluye.