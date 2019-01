David Cantero ('Informativos Telecinco') se queja de la encerrona de Emma García en 'Viva la vida'

David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco pasó este sábado por el plató de Viva la vida y Emma García le puso en un aprieto.

Cantero empezó a tocar la guitarra hace unos cinco años y reconoció que le había cogido tanto gusto que ahora no "podría vivir sin tocarla". "Empecé por casualidad porque mi hijo la dejó, fui a disculparme con su profesor y me quedé con él", contó.

El periodista explicó que era una apasionado de la música, pero que para él tocar un instrumento era algo "absolutamente impensable" porque no lo había hecho nunca. "Me parecía imposible y todavía me parece imposible. Soy un muñón y me queda mucho por aprender", reconoció.

En ese momento, Emma García le señaló una guitarra que le habían preparado para que demostrase sus dotes musicales y él resopló: "Esto sí que es un compromiso". "Es una encerrona total", admitió la presentadora.

Puedes verlo aquí

Cantero tocó unos acordes pero no quedó muy contento con el resultado y se excusó: "Es muy complicado... Esto es una encerrona en toda regla porque cuando uno toca la guitarra, para que empiece a sonar bien, primero tiene que ser tu guitarra, que esta es maravillosa, pero yo empiezo a sonar bien después de una hora de ensayo o de dos".

Horas después, ya por la noche, Cantero se quejó en su cuenta personal de Instagram. "Sí, me vuelve loco, pero tocar así, sin púa, sin afinar, en directo y sin ensayo, sin esperarlo, sin mi instrumento... es un trago 😂😂😂😂... ¡Una cariñosa encerrona!", escribió junto a un pantallazo de su intervención en el programa en la que etiquetó a Emma García.

Además, compartió un vídeo que dedicó a la presentadora de Viva la vida en el que salía tocando la guitarra y reconoció que estaba "intentando resarcirme dándolo tutto". Pero a las pocas horas lo borró.