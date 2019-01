El alcalde de Totalán interviene desolado en 'Espejo Público': "Me estoy viniendo abajo"

Miguel Ángel Escaño, el alcalde de la localidad malagueña de Totalán donde el niño Julen cayó a un pozo hace 12 días, ha intervenido en el programa Espejo Público de Antena 3 muy desanimado por las dificultades que está habiendo en el rescate del pequeño.

"Me estoy viniendo abajo por todos los inconvenientes. Eran previsibles pero no quería pensar que nos fueran a aparecer", ha admitido en el programa. Escaño hace estas declaraciones después de que la extrema dureza del terreno haya obligado a los especialistas a hacer una tercera microvoladura controlada en la galería horizontal que se está abriendo.

Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil, ha explicado en una comparecencia ante los medios que se están presentando "muchas complicaciones" en el terreno, "que es el mismo que en el túnel vertical y se plantean los mismos problemas".

"Las obras en el pueblo se complican siempre, pero aquí tenemos a un niño. Otra cosa es que hagamos una obra y se retrase, pero ahora mismo estamos en otro contexto", ha señalado el alcalde de Totalán, quien ha vuelto a admitir que se quedó "acojonado" el primer día, cuando vio el pozo al que había caído Julen.

"Me asusté, porque preveía que la situación era muy complicada. Me asusté y cada día que pasa estoy mas asustado y ahora estoy en estado de shock", ha lamentado en Antena 3, donde ha reconocido que está "entrando en un estado no quisiera".

"Tenemos un equipo fantástico con todos los recursos. Se preveía que el túnel horizontal iba a ser más complejo porque es manual. Nos va a marcar de por vida a nosotros y a las generaciones venideras", ha advertido.

Escaño ha afirmado que hay que ser positivo, pero dice que "todo tiene un límite". "Me tiene negro esto ya. No sé qué secuelas y cicatrices nos va a dejar esto", ha subrayado. "Estoy un poco desanimado. Quisiera decir lo contrario, pero no me sale", ha finalizado el alcalde.