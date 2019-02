Pixar ha creado un universo que trata de explotar con todas sus películas. Por ello, no pierde ocasión de colar a los personajes o los objetos característicos de unas cintas en otras. El último largometraje con el que lo ha hecho es con Toy Story. Los estudios de animación han hecho en la cuarta entrega de la historia de los juguetes de Andy un guiño a Coco, y ya lo ha desvelado en el nuevo tráiler que se proyectó en la final de la Super Bowl.

En la película, que se estrenará el 21 de junio, los protagonistas se meten en problemas en la feria. Buzz Lightyear es el que se enfrenta a la realidad más dramática, según el tráiler, al estar atrapado en un expositor de juguetes. Es justo en ese momento cuando entra en escena un objeto característico de Coco. ¿Lo ves?

Pixar Una escena de 'Toy Story 4'.

Se trata de la inseparable guitarra de Miguel, el protagonista de Coco que sueña con ser cantante. El título ha encontrado un hueco en Toy Story de la misma forma que lo hicieron los juguetes más famosos del cine en su historia, también en un expositor. La película inspirada en la fiesta mexicana del Día de los Muertos está llena de este tipo de guiños.

Pixar Una escena de 'Coco'.

Esta no es la única curiosidad de la nueva cinta de Pixar. En Toy Story 4 también podremos ver como la pastora Betty cambia de look y renuncia a la cofia, el corsé y el cancán por la comodidad del pantalón, o nuevos personajes como Forky, Ducky y Bunny. Parece que los dos últimos —que también aparecen en la imagen junto a Buzz Lightyear y la guitarra de Coco— serán inseparables.

See Bo Peep in #ToyStory4 in theaters June 21. pic.twitter.com/rD0itaiE7I

See 3 new character posters from #ToyStory4, featuring Buzz Lightyear (voice of @OfcTimAllen), Forky (voice of @MrTonyHale), and Ducky (voice of @KeeganMKey) and Bunny (voice of @JordanPeele). pic.twitter.com/vy2Utp4El0