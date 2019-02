Este es el supermercado mejor valorado por la OCU (y quizá no te suene)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha difundido este lunes un estudio en el que analiza las opiniones sobre los supermercados, los hipermercados y las tiendas de descuento en España. Este estudio se basa en una encuesta interna, en la que han participado 5.882 socios de la asociación.

Estos encuestados han puntuado a los establecimientos a los que acuden de manera habitual. Estos son los criterios que han valorado:

La proximidad.

La limpieza.

La variedad de productos.

La variedad de marcas.

La atención del personal.

Los precios.

La calidad de productos frescos: carne, pescado y frutas.

La calidad de la marca blanca.

Los tiempos de espera en caja.

El servicio de envío de la compra a casa.

La encuesta ha dejado claros ganadores en cada uno de los tipos de establecimiento:

Bonpreu es el supermercado que inspira una mayor satisfacción.

Hipercor, en el caso de los hipermercados.

Aldi, entre las tiendas de descuento.

Bonpreu triunfa entre los supermercados

La cadena catalana Bonpreu ha logrado la puntuación más alta de toda la encuesta, con un total de 84 puntos. Esta compañía abrió su primera tienda en 1974 en Manlleu. Actualmente cuenta con 127 supermercados Bonpreu en Cataluña, 51 hipermercados de la marca Esclat y 47 gasolineras EsclatOil, según los datos de su página web.

Estos establecimientos han obtenido buenas notas en muchos criterios, pero lo más valorado ha sido la limpieza y la atención al cliente, ya que obtiene 90 puntos en ambos criterios. La propia empresa ha difundido los resultados de la encuesta a través de Twitter:

Bonpreu i Esclat, la millor cadena de #supermercats de 2018.



L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat l'enquesta de satisfacció dels usuaris amb la millor puntuació global per a #Bonpreu i #Esclat. https://t.co/83Oj2sSDcF pic.twitter.com/Wylj75QqzA — Bonpreu i Esclat (@bonpreuesclat) 7 de febrero de 2019

La cooperativa de origen valenciano Consum y los supermercados de El Corte Inglés han quedado en segundo y tercer lugar, respectivamente, en la categoría de supermercados. Ambas empresas han obtenido 80 puntos, cuatro menos que Bonpreu.

Consum —727 tiendas— ha destacado en criterios como la proximidad, la atención al público, la calidad de su marca blanca, el envío a casa y el tiempo de espera. Por su parte, El Corte Inglés, ha triunfado especialmente en la limpieza, en la variedad de productos y marcas y en la calidad de sus frescos.

El gigante Mercadona —1.627 tiendas—, que ha revalidado recientemente su liderazgo, ha obtenido 79 puntos, empatado con la cadena asturiana Alimerka —173 establecimientos en Asturias, Castilla y León y Galicia—.

Hipercor lidera los hipermercados

La cadena Hipercor ha logrado la máxima puntuación entre los hipermercados, al obtener 79 puntos, ligeramente por encima de Alcampo y E.Leclerc.

Esta compañía, que pertenece al grupo de El Corte Inglés, cuenta con 41 establecimientos en toda España. Lo más valorado de estas tiendas ha sido la limpieza y la variedad de productos.

Aldi, la tienda de descuento más valorada

La cadena de supermercados de descuento de origen alemán Aldi —cerca de 300 establecimientos— ha resultado como la mejor valorada en la categoría de tiendas de descuentos, al obtener 79 puntos. Esta calificación se ha debido principalmente a los precios y a la calidad de su marca blanca.

Su principal competidor, Lidl —550 establecimientos—, ha obtenido 78 puntos. El peor parado ha sido la cadena española Dia —4.713 tiendas (esta cifra incluye a Clarel)— se ha quedado con solo 72 puntos.

Esta última enseña vive inmersa en una crisis en los últimos meses al sufrir un desplome en Bolsa, la expulsión del Ibex 35, el lanzamiento de una OPA por parte del millonario ruso Mikhail Fridman y el anuncio del despido de 2.100 trabajadores tras presentar unos resultados desastrosos.

Los hogares abandonan los hipermercados y el comercio tradicional

El comercio tradicional ha sufrido un desplome en los últimos cuatro años. Solo el 3,6% de los hogares realizó sus compras de alimentación envasada en estos establecimientos en 2018, frente a un 8,2% que lo hacía cuatro años antes. A pesar de esta caída, estos locales se han mantenido como la opción preferida por las familias para comprar pan, carne, pescado, frutas y verduras.

Los hipermercados también han sufrido una importante caída. "Es alarmante en charcutería y quesos (bajan cinco puntos respecto a 2004), productos congelados, droguería e higiene (bajan diez puntos)", ha destacado la OCU.

Por su parte, los supermercados han ganado cuota de mercado tras el fenómeno Mercadona, que se vivió durante los primeros años de la crisis económica.

Finalmente, las tiendas de descuento se han convertido en las vencedoras después de la crisis económica. La OCU ha señalado que, a pesar de que su carencia en frescos se ha mantenido, han logrado mejorar en todas las categorías.