El error que no debes cometer en la declaración de la renta si vives con tus padres

La declaración de la renta siempre genera dudas entre los contribuyentes. Además de las deducciones a las que puedes tener derecho, hay que estar atento a los posibles fallos que no debes cometer y en los que caen muchas personas.

Uno de ellos está relacionado con la convivencia familiar. Si tienes ingresos propios y vives con tus padres, debes vigilar con especial cuidado la declaración de la renta.

Por un lado, es posible que el trámite con la Agencia Tributaria te resulte ventajoso, pero también te enfrentas a posibles sanciones si no haces las cosas bien y cometes cierto error.

Merece la pena repasar todas las implicaciones de la declaración de la renta cuando vives con tus padres, para así obtener el máximo provecho y que Hacienda no te imponga sanciones por equivocaciones que puedes evitar.

La equivocación que puedes cometer en la renta si vives con tus padres

Los padres que conviven con sus hijos suelen aplicar el mínimo por descendientes en la declaración de la renta. Esto supone que pueden ahorrar entre 2.400 y 4.500 euros al año, dependiendo del número de hijos.

Pero para aplicar esta ventaja fiscal hay que cumplir algunos requisitos:

El hijo debe ser menor de 25 años.

Debe convivir contigo (aunque esté fuera por estudios).

Debe depender económicamente.

Este último punto es el que puede llevar a equivocación. Si el hijo tiene rentas superiores a 8.000 euros al año, o si presenta su propia declaración, los padres no pueden incluirlo en su declaración de la renta ni aprovecharse del mínimo por descendientes.

Hay quien cae en este error, ya sea por desconocimiento o porque no sabe que sus hijos han presentado la renta por su cuenta. En estos casos, Hacienda quitará el mínimo a los padres, exigirá una regularización y puede imponer recargos o sanciones, dependiendo de si considera que se trata de una infracción grave.

Beneficios fiscales de Hacienda

Como ya has visto, para tus padres puede resultar beneficioso que vivas con ellos, pues ahorrarán dinero con Hacienda.

Pero existe también la opción contraria: que tus padres sean dependientes de ti. En esta situación se aplica el mínimo por ascendiente, que sirve para reducir la base liquidable de IRPF. Funciona de la siguiente manera:

1.150 € por cada ascendiente mayor de 65 años.

1.400 € adicionales si es mayor de 75 años.

Incrementos si existe discapacidad.

Para ello es necesario cumplir ciertos requisitos: que tus padres sean mayores de 65 años, que dependan económicamente de ti, que no tengan rentas anuales superiores a 8.000 euros anuales y que no presenten declaración propia con ingresos superiores a 1.800 euros.