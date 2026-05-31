El sueño se resquebraja: Duralex se prepara para entrar en concurso de acreedores dos años después de convertirse en una cooperativa

La continuidad de Duralex (la empresa fundada en 1945 que inventó el vidrio templado y fabricó los famosos vasos irrompibles que han sido vendidos por todo el mundo) se encuentra en serio riesgo. En estos momentos, la firma cuenta con una fábrica de vidrio ubicada en la localidad francesa de La Chapelle-Saint-Mesmin que da trabajo a 243 personas.

Hace dos años, los grandes problemas económicos de la compañía derivaron en que la misma pasara a convertirse en una Sociedad Cooperativa de Producción de Trabajadores (Scop). Sin embargo, esa solución no ha sido suficiente para poner fin a la crisis que Duralex lleva años arrastrando.

Tal y como han informado diversas fuentes a la AFP, la empresa se está preparando para solicitar en los próximos días su entrada en concurso de acreedores. Una de las personas consultadas por la agencia ha catalogado como "sombría" la situación de la compañía.

Esa misma fuente ha expresado que una gestión "catastrófica" ha llevado a Duralex a un "callejón sin salida" y ha asegurado que "las arcas están vacías y los trabajadores solo han cobrado el 50% de su última nómina".

Si la solicitud de concurso de acreedores es aceptada por las autoridades francesas, la empresa fabricante de vajillas y cristalería se enfrentará a su quinta suspensión de pagos en los últimos 20 años.

Inyección económica de 20 millones que no ha sido suficiente

El pasado otoño, en tan solo unas horas, la compañía recibió una inyección económica de más de 20 millones de euros en compromisos de inversión en el marco de una ronda de financiación de 5 millones que buscaba sanear las cuentas de Duralex.

Desgraciadamente, a la vista de los acontecimientos, esos ingresos adicionales no han sido suficientes como para que la firma francesa pueda normalizar su situación y pueda hacer frente con garantías a la totalidad de las nóminas de los trabajadores.