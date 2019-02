Un español examinará a los grandes bancos europeos

España empieza a recuperar peso en Europa. Un español controlará las principales entidades financieras de la eurozona. José Manuel Campa ha sido elegido como futuro presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), según ha anunciado la propia institución en un comunicado.

La decisión la ha tomado el Consejo de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea, quien ha escogido a Campa de una lista de posibles candidatos seleccionados por el comité de selección de la EBA.

Tras su nominación como futuro presidente de la EBA, Campa deberá someterse a una audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, que deberá debe confirmar su nombramiento.

Campa fue secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011, cuando Elena Salgado era la vicepresidenta económica, durante la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente ocupaba el cargo de responsable global de asuntos regulatorios de Banco Santander.

La EBA es el organismo europeo que se encarga de realizar a los test de estrés a los que se someten los grandes bancos. Un total de 48 entidades financieras fueron examinadas en 2018, cuatro de ellas españolas (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell). Los cuatro superaron los test.

Este organismo se encontraba sin presidente desde que el italiano Andrea Enria fuese designado presidente del Consejo de Supervisión del BCE a partir del 1 de enero de 2019.

🔴 [NEWS] #EBA Board of Supervisors nominated today José Manuel Campa as the new Chairperson of the Authority. Subject to the objection of @Europarl_EN within 1 month, he will succeed Andrea Enria as new EBA Chairperson for a renewable 5-year term.https://t.co/qwV29yEBSQ pic.twitter.com/8YqHTzIo24