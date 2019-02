La foto del rey de la que todo el mundo habla: cuando las miradas lo dicen todo

Hay miradas que hablan solas. Para muestra, una foto que recorre este lunes las redes sociales. En ella aparece el rey Felipe VI durante la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona mirando fijamente al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El monarca tiene un gesto serio, reflexivo, mientras Torra parece no percatarse de la situación. Precisamente el president recordó que su antecesor Carles Puigdemont ocupó su lugar en el mismo evento de 2017 y que ni él ni los miembros de su gobierno "pueden estar" en esta edición por encontrase unos en el extranjero y otros encarcelados por impulsar el 1-O.

A la cena asistieron también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los ministros Pedro Duque, Meritxell Batet y Nadia Calviño; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, entre otras autoridades.

"Puigdemont les dio la bienvenida hace dos años. Quiero recordar que él y los miembros de su Govern hoy no pueden estar aquí", lamentó el presidente, que ha celebrado que el MWC haya vuelto a elegir Barcelona como sede.

Estas han sido algunas de las reacciones que ha generado la imagen:

