Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk acaparan desde el domingo todas las miradas. La tensión entre el actor y la cantante mientras cantaban Shallow en la gala de los Oscar ha traído cola. Y, claro, viendo los gestos de cariño entre ambos, los comentarios, la comentada actitud de defensa de Shayk... Que le preguntaran a Gaga por el actor era algo que iba a suceder más pronto que tarde. Solo han hecho falta tres días.

La cantante de temas como Poker Face visitó este miércoles el programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live, y el presentador no pudo evitar hacerle la pregunta de si estaba enamorada de Bradley Cooper. ¿La respuesta? La cara de Lady Gaga habla por sí sola.

"Antes de nada, quiero decir que las redes sociales son el váter de Internet, es como un abismo. La gente ve amor y dice 'oh, eso es lo que queríamos ver", empezó diciendo. "Shallow es una canción de amor y forma parte de la historia de amor que es Ha nacido una estrella", añadió antes de detallar cómo se gestó la aplaudida actuación.

"Hemos trabajado muy duro en la película y en esta actuación. Bradley [Cooper] ha dirigido la cinta y obviamente los momentos musicales de ella también, incluida esta canción, por lo que sabía que él tenía una idea de cómo quería que fuese la interpretación en la gala", señaló.

#SneakPeek - the question we've all been asking! @LadyGaga on #Kimmel TONIGHT! pic.twitter.com/52xTvdYVFq