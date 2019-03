La reina Letizia vacía su agenda para el próximo 8 de marzo, día de la huelga feminista

La Familia Real no tiene ningún acto previsto el próximo viernes 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se ha convocado una huelga feminista por segundo año consecutivo, según la agenda semanal, que se distribuye todos los viernes previos. Sin embargo, ello no implica que no se pueda ampliar a lo largo de la semana.

La Reina Letizia tampoco celebró ningún acto el 8 de marzo de 2018, el primer año en el que se había convocado una huelga feminista, pero sí tuvo actos el año pasado el Rey Felipe VI, así como la reina Sofía.

La ONU celebra este año el Día de la Mujer bajo el lema "Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio". En España, se ha convocado por segundo año consecutivo una huelga feminista, que puede ser de 24 horas o de paros de dos horas.