Laura Escanes utilizó estos tres aliados para contarle a Risto Mejide que estaba embarazada

Laura Escanes sigue hablando de su futura maternidad. La influencer de 22 años está tan entusiasmada con la idea que no para de comentarlo en Instagram. Si hace unos días enseñaba su no-barriga, esta semana le ha dado por las confesiones y ha contado a sus seguidores cómo le dio a Risto Mejide la noticia.

La joven se ofreció a responder las preguntas de sus seguidores y estos quisieron saber si el bebé es buscado, cuándo supo que estaba embarazada, por qué querían haber esperado más para contarlo y si tiene intención de grabar/publicar el parto.

Aunque quisiéramos tampoco lo decíamos públicamente: para tener más tranquilidad y no tener presión encima.

A esta última pregunta respondió con un breve "no", mientras que con el resto se extendió un poco más. "Teníamos muchas ganas. Fue buscado y vino muy rápido. Me preguntáis por qué negaba tantas veces cuando lo publicaba la prensa o cuando decían que estaba embarazada. Básicamente porque no era verdad en ese momento, y porque a veces la presión que puedes llegar a sentir por las ganas que tienen desde fuera (prensa, comentarios, en redes...) para que te quedes embarazada, lo hace más complicado todo. A veces no es tan fácil. Por eso aunque quisiéramos tampoco lo decíamos públicamente: para tener más tranquilidad y no tener presión encima", escribe en un stories sobre su constante rechazo público a la idea de ser madre.

Escanes acompaña esta reflexión de una foto en la que presenta los elementos que le sirvieron como aliados para contarle a Mejide que iban a ser padres: un test de embarazo, unos patucos y un body. "Yo ya sospechaba y me avancé comprando estas cositas para dale la noticia del test a Risto", dice el texto, que acompaña la imagen del 23 de enero de 2019.

INSTAGRAM Así le contó Laura Escanes a Risto Mejide que estaba embarazada.

Haciendo cálculos con la fecha de anuncio de embarazo y la de esta foto, serán padres a finales de verano. Lo dijeron antes de que Escanes cumpliese la semana 12 de embarazo, pero se filtró a la prensa. Antes de que ningún medio tuviese la exclusiva, prefirieron dar ellos la noticia.

Para Escanes, éste será su primer hijo. Risto ya es padre de un niño, fruto de su relación con la presentadora catalana Ruth Jiménez. Julio nació en 2010 y tiene ahora 9 años.