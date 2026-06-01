La Justicia española reclama a la venezolana información de 14 miembros de ETA, tras caer Maduro

El secuestro ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro, por parte de fuerzas especiales del Ejército de EEUU, fue el preludio de una serie de transformaciones que se están realizando en un país en el que tomó el testigo la por aquel entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con las cuentas del petróleo y el gas natural nacional tuteladas y administradas por Washington, en Caracas también se activaron excarcelaciones de un grueso importante de presos políticos y la redacción de una ley en este sentido, pero también se esperan ver modificaciones en otros ámbitos, como el judicial.

Este lunes, ha trascendido que la Audiencia Nacional ha reclamado a la Justicia venezolana que les faciliten información sobre un total de 14 miembros de la extinta banda terrorista ETA. Se trata de la decisión del juez Francisco de Jorge Mesas de emitir una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de dicho país sudamericano, una información que ha adelantado El País y que también confirma EFE.

Dicho movimiento está motivado por la caída de Maduro, quien actualmente se encuentra encerrado en Nueva York, —al igual que su esposa, Cilia Flores— a la espera de la continuación del proceso judicial contra él. Según el citado diario, el juez ha esgrimido que el "cambio político operado recientemente en Venezuela", en referencia al ascenso al poder de los hermanos Rodríguez y el desplazamiento de otros integrantes de la línea dura del madurismo, "permite inferir una colaboración para acceder a los datos que había solicitado la acusación popular". Esta la ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

¿Qué reclama conocer la Audiencia?, ¿sobre quiénes?

En este sentido, la Audiencia Nacional quiere conocer cuál es la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista, labores de enlace, así como el grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de 14 miembros de la organización terrorista que se disolvió definitivamente en 2018.

No es la única clave que sobrevuela esta decisión judicial, puesto que la Audiencia también ha cursado otra comisión rogatoria, pero a las autoridades de EEUU. En esta reclama documentación o información en el marco del procedimiento judicial existente contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal —alias 'El Pollo Carvajal'— sobre los miembros de ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela, además de la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.

Las 14 personas que formaron parte de ETA y de las que la Audiencia Nacional reclama datos son los siguientes:

Eugenio Barrutiabengoa. José Ignacio de Juana Chaos. José Luis Eciolaza. Ángel María Lizarbe. Luis María Olalde. José Ángel Úriz. Arturo Cubillas. Javier Urruti. Asunción Arana. Juan José Aristizábal. María Artola. Manuel Asier Guridi. Jesús María Huerta. Ignacio Echevarría.