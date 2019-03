El último mensaje de una madre a su hija, oculto en sus zapatos de boda

Esta mujer no pudo evitar echarse a llorar cuando descubrió un mensaje secreto inscrito en los zapatos de su boda. Era un regalo de su madre, que había muerto dos años atrás.

Emma Letts, de Leicestershire (Reino Unido), se comprometió en 2016, un mes antes de que a su madre le diagnosticaran cáncer de pulmón terminal. Letts esperaba que su madre pudiera verla casarse con su prometido, Richard, el próximo mes de agosto, pero murió en 2017.

Aunque la madre de Emma no estuviera presente durante las preparaciones de la boda, dejó una sorpresa para que su hija la descubriera al ir a recoger los zapatos para su boda en una tienda local.

Cuando Emma se comprometió, la joven de 34 años dejó una señal para la compra de unos zapatos en la tienda Lace and Love, de Leicestershire.

Lo que ella no sabía es que su madre se los había pagado y había dejado una nota para que se la escribieran en la suela.

"Quería que tuvieras un regalo mío en el día de tu boda", dice el mensaje. "Tus zapatos de boda son mi regalo. Espero que tengas un día mágico. Te mando mucho amor y un abrazo muy fuerte. Mamá".

Emma fue a recoger los zapatos la semana pasada y descubrió la nota de su madre. "No tenía ni idea. Mi prometido sí lo sabía", ha contado a la BBC. "Me quedé en shock, hecha polvo. No podía respirar, no podía hablar".