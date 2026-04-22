Carlos del Amor enseña un detalle que hay en la exposición de Carlos Alcaraz

El periodista de RTVE Carlos del Amor ha compartido en su perfil de X un detalle de la exposición En movimiento por la infancia, que se ha colocado en la madrileña Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open, que está propuesta va más allá del tenis y que invita a reflexionar sobre las oportunidades en la infancia a través de la historia personal y deportiva de Carlos Alcaraz.

Del Amor ha contado que en uno de los expositores que hay en la muestra hay un QR que redirige a un vídeo que hizo el periodista para el Telediario de TVE cuando Alcaraz ganó el pasado mes de junio su segundo Roland Garros.

"Me dicen que en la expo de Carlos Alcaraz que hay en el Mutua Madrid Open, en este expositor, han puesto un código QR que lleva a aquella pieza viral que hice sobre un post suyo de Instagram cuando tenía 10 años… 'raqueta, patatas…' la dejo por aquí", ha afirmado el periodista, que en un segundo tuit ha mostrado ese expositor.

En el vídeo que le dedicó, que se hizo viral y tuvo una gran trascendencia en redes sociales, el comunicador destacaba que el de El Palmar seguía siendo la misma persona que compartía en Instagram cuando era pequeño y un adolescente fotos de aquellos años en las que, por ejemplo, decía "dinero, raqueta, patatas, lo tengo todo jaja".

En la imagen que acompañaba a esta publicación salían dos bolsas de patatas, una raqueta y una moneda de un euro. Esos cuatro componentes son los que aparecen junto al QR de la exposición.

Así es la exposición sobre Alcaraz

En movimiento por la infancia, instalada en la Caja Mágica, es una exposición que invita a reflexionar sobre la importancia de las oportunidades durante la niñez, una etapa decisiva en el desarrollo de cualquier persona.

La muestra propone un recorrido a través de la vida de Carlos Alcaraz, su crecimiento personal y deportivo, sus referentes y algunos de sus logros más destacados, con el objetivo de visibilizar los principales factores que influyen en el desarrollo de niños y niñas y subrayar la necesidad de acompañarlos para que puedan desplegar todo su potencial.

Los visitantes podrán descubrir distintos objetos vinculados a la trayectoria de Alcaraz, como raquetas, equipaciones, zapatillas y trofeos de su infancia, así como los cuatro títulos de Grand Slam.

El propio Carlos Alcaraz, presidente de la fundación, explicó que la exposición es una ocasión para recordar cómo "la infancia marca la vida" de cada persona. "Os animo a que vengáis a descubrir lo que os hemos preparado", apuntó.