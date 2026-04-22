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Citan como investigada a la exconcejal de Urbanismo por las viviendas públicas de Alicante
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Citan como investigada a la exconcejal de Urbanismo por las viviendas públicas de Alicante

También tendrá que acudir a declarar la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman.

Redacción HuffPost
Agencias
El alcalde de Alicante, Luis Barcala
El alcalde de Alicante, Luis BarcalaEuropa Press via Getty Images

La exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman han sido citadas a declarar en calidad de investigadas por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la playa de San Juan.

Según la providencia de la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, a la que ha tenido acceso EFE, Gómez y Pérez-Hickman son dos de las 15 personas llamadas a declarar como investigadas entre el 26 de mayo y el 5 de junio, entre ellas diez beneficiarios de las viviendas del complejo residencial Les Naus.

Redacción HuffPost
Agencias
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