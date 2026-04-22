La carta de Bustinduy a Feijóo para convencerle de que vote a favor de la prórroga de los alquileres: "Reconsidere su posición"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha emitido una carta pública este miércoles a través de sus redes sociales en la que interpela al presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo en la que le solicita que vote a favor de la prórroga de alquileres que se votará en el Congreso de los Diputados la semana que viene. "Puesto que no nos ha resultado posible trasmitirles estas consideraciones de viva voz, me tomo la licencia de hacérselas llegar por escrito, con el único propósito de que su Grupo pueda valorarles debidamente con carácter previo a la determinación de su posición en esa votación", esgrime el primer párrafo redactado por el ministro.

Desde que Sumar se plantó en el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, acto con el que logró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el decreto de vivienda, los populares se han negado con el paso de los días y afirmando que votarán en contra en la cámara de representación popular. "La prórroga de los alquileres incumbe a más de dos millones y medio de compatriotas cuyos contratos vencen entre 2026 y 2027. En las condiciones actuales del mercado, la renovación de esos contratos supondría que para muchos de ellos tener que afrontar subidas imprevistas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", justifica Bustinduy que recrimina la imposibilidad de llevar a cabo una interlocución con el principal partido de la oposición.

"Para cientos de miles de familias, eso equivaldría a tener que abandonar su vivienda con el profundo trastorno que implicaría para sus vidas, máxime en el contexto de incertidumbre y vulnerabilidad derivado de la guerra ilegal de Irán", prosigue el ministro que enfatiza en que "esas familias son de toda orientación y signo político: viven en todas las Comunidades Autónomas y ciudades del país, muchas de ellas gobernadas por la formación política (Partido Popular) que usted dirige".

Los argumentos de Bustinduy para que Feijóo y su bancada reconsideren su voto no terminan ahí. "La prórroga extraordinaria de esos contratos, según una estimación conservadora, supondrá un ahorro de hasta 2.000 euros al año para cada uno de los hogares", dice señalando además que ninguno de los propietarios de los inmuebles se verán mermados de ninguna manera porque "las familias pagan religiosamente con mucho esfuerzo y trabajo".

Además, se sustenta en el estudio Ateneo del Dato, donde hasta un 73% de la ciudadanía respalda la prórroga. "Esta medida goza de un apoyo amplio y transversal de la sociedad española. De hecho, su Grupo ha apoyado en distintas ocasiones medidas similares en el pasado", ha enfatizado Bustinduy.

"Por su trascendencia para la vida de millones de compatriotas, y exclusivamente en aras del interés general, me dirijo a usted para solicitarle que reconsidere su posición respecto a una medida necesaria, razonable y provechosa para la ciudadanía de este país. Espero que comprenda usted la absoluta sinceridad de las razones que motivan esta carta", ha concluido Pablo Bustinduy que trabaja para que la prórroga de los alquileres salga adelante in extremis.