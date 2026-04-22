Sesión de control al Gobierno, en directo: cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso
Sigue minuto a minuto qué está pasando en la sesión del Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan este 22 de abril un nuevo cara a cara.
Así está recogiendo ya la redacción de El HuffPost el curioso cruce de preguntas entre Ester Muñoz, portavoz del PP, y el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Todo se debe a un tono que no es nada habitual en la Cámara Baja. Aquí puedes leer la noticia entera.
El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo de esta mañana no ha ido mucho más allá. El jefe de la oposición le echó en cara al presidente el incremento de la deuda pública o la situación en la red de AVE, mientras que el mandatario contraataca enarbolando citas del Financial Times y hasta una promesa del propio PP. Puedes leer el encontronazo entero en este enlace o verlo en el vídeo a continuación:
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha elevado el tono durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. Tras una pregunta del diputado popular Alberto Rojas, el ministro de Exteriores ha replicado que cuándo va a aceptar el PP que Palestina tiene derecho a un estado. "Cuándo van a condenar la violencia sin fin de Israel en Gaza, en Cisjordania y en Líbano. Y cuándo van a defender a los soldados españoles bajo bandera de la ONU en Líbano que son ilegalmente retenidos".
"Es una vergüenza, señor Feijóo, que permita que sus diputados pisoteen y ninguneen a los soldados de España. Nuestros soldados son intocables", ha incidido, después de que el PP le pidiese que el Gobierno no fuese "neutral" ante el "terrorismo" de Hamás o de Hezbolá.
Juan Bravo le ha preguntado al ministro Cuerpo cuál va a ser su política económica, si será continuista con la de María Jesús Montero. "Señor Bravo, igual está hoy un poco despistado, pero le recuerdo que llevo dos años y medio al frente del Ministerio de Economía aunque ustedes hayan querido evitar cualquier discusión en materia económica", ha advertido.
"Es importante señalar en materia de política económica que la agenda de política económica va más allá del excelente trabajo que han realizado las dos anteriores vicepresidentas primera, Nadia Calviño y María Jesús Montero. La agenda es muy fácil de reconocer y es consistente y tiene algunos elementos que podemos compartir: la capacidad de combatir y gestionar crisis".
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha agradecido el "tono" que emplea Carlos Cuerpo en el Congreso. "Otras veces cuando le preguntaba a la anterior vicepresidenta me insultaba, me calumniaba", ha dicho, en referencia a María Jesús Montero.
"Pero claro, ser educado no es ser moderado", ha continuado. "Esquiva las preguntas. Es vicepresidente para mentir los datos económicos pero también para asumir la corrupción de este Gobierno. Si usted está indignado con la corrupción, ¿por qué es vicepresidente de este Gobierno?".
"Asumió esa corrupción; la de Sánchez, la de su Gobierno, la de su mujer, la de su hermano. Esa es la decisión que le ha traído hasta aquí. Por eso no puede esquivar estas preguntas. No puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Sánchez. No puede decir que es coherente y justificar los ataques del señor Bolaños a los jueces. El día que aceptó ser vicepresidente de Sánchez eligió entre la honradez y su ambición, y eligió su ambición".
"Ha conseguido escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno pero viendo cómo han acabado las antiguas manos derechas del presidente, dos en prisión y una exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame".
El también ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha criticado al PP por estar alejado de las preocupaciones que tienen los españoles. "Lo que he visto en los dos últimos años y medio es que sus preocupaciones se alejan de este ámbito: no están preocupados por la economía. Dos preguntas al ministro de Economía en dos años y medio. No están preocupados por la vivienda, menos del 3% de las preguntas que realiza su grupo en sesiones de control son sobre vivienda".
Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, le ha lanzado un guante al Grupo Socialista. "Nos comprometemos a activar la tramitación de la Ley que acabaría con la Ley Mordaza, también la prohibición de los anuncios de pisos turísticos ilegales y también a impulsar la propuesta para un Salario Mínimo Interprofesional propio, suficiente, justo y adaptado a la realidad socioeconómica de nuestras naciones", ha destacado, en referencia a un SMI para el País Vasco.
"La aritmética [parlamentaria] no es fácil pero es la hora de intentarlo y de acelerar las transformaciones. Por eso le pregunto si tiene la disposición para dar el acelerón que esta legislatura necesita", ha remachado. El presidente del Gobierno ha reivindicado que sí, que hay "disposición para cumplir todos los acuerdos", pero que se está "en lo urgente y en lo importante". Sánchez ha recordado, por ejemplo, la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del nuevo Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030, que "ha molestado a algunas presidentas de comunidades autónomas", en una referencia nada velada a Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del Gobierno ha tenido que responder a varias cuestiones que le ha lanzado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, que le ha inquirido precisamente sobre el Global Progressive Mobilisation que se celebró en la Ciudad Condal el fin de semana pasado.
"No sé qué le molesta de que en Barcelona se haya celebrado la primera cumbre iberoamericana entre España y Brasil llegando a varios acuerdos importantes también para Cataluña. No sé qué le molesta de que también hayamos reunidos a gobiernos para combatir el embate de la extrema derecha, a esa ola reaccionaria. Si a usted no le gusta lo siento, pero también en Cataluña también hay votantes y organizaciones políticas de izquierda que reivindican su compromiso internacionalista", ha zanjado.
También Sánchez ha replicado a la portavoz de Junts por sus críticas a la regularización extraordinaria. "Qué problema tienen con la normalización, en reconocer derechos a quien contribuye al crecimiento económico de nuestro país".
La primera pregunta que ha protagonizado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha concluido con un titular: "Señor Sánchez, va usted más a China que a Adamuz o a Paiporta". Feijóo ha recordado los varios casos de corrupción que acosan al PSOE, así como los problemas en las infraestructuras ferroviarias de Cercanías o Alta Velocidad.
Sánchez ha tirado de su habitual socarronería. "Señoría, ¿esto se lo escribe o se lo escriben? ¡Si le cuesta hasta leerlo! De leer algo, debería leer el pacto que acaban de suscribir con Vox en Extremadura", ha denunciado.
Ya ha comenzado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado al presidente del Gobierno donde están los 500.000 millones de euros que ha aumentado en la deuda pública si las infraestructuras no funcionan.
Sánchez, por su parte, lanza una ristra de titulares de medios como el Financial Times o declaraciones de exministros de Finanzas europeos que destacan la buena marcha de la economía española. "Siempre me pregunta si este país funciona o no y siempre le respondo, pero nunca me hace caso".
Buenos días. La sesión plenaria continúa este miércoles en el Congreso de los Diputados con la sesión de control al Gobierno, con un nuevo cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
La sesión de control llega además después de que el PP haya firmado su acuerdo para gobernar Extremadura con Vox, con la polémica sobre la "prioridad nacional" que incluso "incomoda" a algunos barones territoriales del PP, como es el caso de Juan Manuel Moreno Bonilla.