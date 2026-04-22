Sesión de control al Gobierno, en directo: cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso

Bildu le lanza un guante a Sánchez: reforma de la Ley Mordaza, SMI vasco y catalán, prohibición de los anuncios de pisos turísticos ilegales

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, le ha lanzado un guante al Grupo Socialista. "Nos comprometemos a activar la tramitación de la Ley que acabaría con la Ley Mordaza, también la prohibición de los anuncios de pisos turísticos ilegales y también a impulsar la propuesta para un Salario Mínimo Interprofesional propio, suficiente, justo y adaptado a la realidad socioeconómica de nuestras naciones", ha destacado, en referencia a un SMI para el País Vasco.



"La aritmética [parlamentaria] no es fácil pero es la hora de intentarlo y de acelerar las transformaciones. Por eso le pregunto si tiene la disposición para dar el acelerón que esta legislatura necesita", ha remachado. El presidente del Gobierno ha reivindicado que sí, que hay "disposición para cumplir todos los acuerdos", pero que se está "en lo urgente y en lo importante". Sánchez ha recordado, por ejemplo, la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del nuevo Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030, que "ha molestado a algunas presidentas de comunidades autónomas", en una referencia nada velada a Isabel Díaz Ayuso.​