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Una avería en Atocha afecta a seis líneas de Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

Debido a esta incidencia se han visto afectadas las líneas C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10. Algunas han modificado sus recorridos.

Redacción HuffPost
EFE
Estación de tren, Puerta de Atocha en Madrid.
Estación de tren, Puerta de Atocha en Madrid.Europa Press via Getty Images

Una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, en Madrid, está provocando retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia, según ha informado Adif y Renfe. 

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran su infraestructura.

Las líneas de Cercanías afectadas son la C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10, además de los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha. Adif informa de que los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

Modificación de recorridos en las líneas

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos. Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

Redacción HuffPost
EFE
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